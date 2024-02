Submarino Titán: ¿Qué se escucha en los impactantes audios de la tragedia en el Atlántico revelados por documental?

Ocho meses después de la tragedia del submarino Titán, el vehículo acuático que implosionó en el fondo del Atlántico, causando la muerte instantánea de cinco tripulantes que intentaban explorar los restos del Titanic, sigue resonando a nivel mundial. Ahora, nuevos detalles sobre el accidente, incluido un inquietante audio que surgió desde el segundo día de la búsqueda del sumergible, están a punto de salir a la luz.

El próximo documental titulado "Minute by Minute: The Titan Sub Disaster" ("Minuto a Minuto: El Desastre del Submarino Titán") revelará la grabación del 20 de julio en la que se detectaron ruidos repetitivos en intervalos de 30 minutos, que dio falsas esperanzas tanto a los rescatistas como a los familiares de las víctimas. "Podría ser que alguien esté llamando. La simetría entre esos golpes es muy inusual", comentó Ryan Ramsey, ex capitán de submarinos de la Armada.

Sumergible Titán. Foto: Archivo y TikTok @tuc.ae

El extraño sonido, recuperado por la Fuerza Aérea Canadiense, que se percibía como hueco y con un ritmo constante, hizo creer a los expertos que podría tratarse de una señal SOS de los cinco tripulantes. Sin embargo, otros estudiosos advirtieron en su momento que no se debería interpretar como una señal de vida, ya que podría ser restos del Titán, otros equipos de búsqueda, animales marinos o sonidos de las profundidades.

Se concluyó que los sonidos probablemente provinieron de los escombros causados por la implosión, aunque existe la posibilidad de que provengan del Titanic si hay metal suelto moviéndose.

El documental "Minute by Minute: The Titan Sub Disaster" se estrenará entre el 5 y el 6 de marzo, y seguirá principalmente la operación de búsqueda dirigida por el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, junto con Hamish Harding, de 58 años, Tahir Dawood, de 48 años, y su hijo Sulaiman Dawood, de 19 años, así como el piloto de la Armada francesa Paul-Henry Nargeolet.

Aún no se ha confirmado si el proyecto llegará a Latinoamérica.

Titanic: qué se sabe de las 5 personas que viajan en el sumergible desaparecido que se dirigía al legendario barco

¿Titán será llevado a la gran pantalla?

El desastre no solo causó conmoción por el hecho en sí, sino también por las conexiones que algunos establecieron con el naufragio histórico de 1912, Surgieron comparaciones y menciones relacionadas con la emblemática película "Titanic", dirigida por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

En septiembre, el portal “Deadline” informó que la casa productora MindRiot Entertainment, quien ya había anunciado una docuserie basada en OceanGate, estableció un proyecto de ficción, que tendrá la participación de E. Brian Dobbins ("The Blackening", "Black-ish"como coproductor.

Este nuevo filme explorará períodos antes, durante y después del lamentable evento, ofreciendo una visión profunda de los acontecimientos y las personas involucradas.

"La tragedia del Titán es otro ejemplo de un sistema mal informado y 'listo para atacar' de un ciclo mediático incesante que, 24 horas al día, los siete días de la semana, condena y arruina las vidas de tantas personas sin el debido proceso", dijo Kasey, fundador de MindRiot Entertainment a la revista.

Se desconocen más detalles al respecto de la cinta.