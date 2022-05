El conflicto que el martes sostuvieron Héctor Suárez Gomis y el periodista Vicente Serrano, tiene antecedentes que datan de 2012, cuando ambos se conocieron y, según el actor y conductor, el comunicador le quiso robar.

Durante una plática en el noticiero de Joaquín López Dóriga de Radio Fórmula, Suárez Gomis dijo que para entender lo sucedido en un restaurante del sur de la Ciudad de México, donde supuestamente agredió a Serrano, se debe poner el contexto previo.

Aseguró, al tiempo, que jamás tocó físicamente al periodista, quien ha asegurado le rompió los lentes.

"Vicente Serrano trabajaba y vivía en Chicago; en septiembre de 2012 me llaman de la Feria del Libro para presentar ahí mi segundo libro y aprovechando que viajaba para allá, él quiso comprar una función de mi monólogo 'El pelón en los tiempos del cólera', me dijo que era periodista independiente que necesitaba apoyo y que por favor bajara el precio y demás, y como yo apoyo así a la gente le dije, ok, bajo el 50%.

"Hice Chicago y me fue tan bien, que me contrató tres o cuatro semanas después, de eso no me acuerdo, y en ese segundo viaje me quiso robar dinero y ahí empieza todo. Pasa el tiempo y como no le fue bien en Chicago, le ofrecieron esta manera de ejercer , entre comillas, el periodismo en este país, golpeandonos no nada más a ustedes los periodistas, sino a todos los que están en contra de la 4T y yo soy un continuo crítico", recordó.

Suárez Gomis narró que después se enfrascaron en discusiones vía Twitter, en donde Serrano incluso lo increpó y llamó machito.

¿Qué pasó en el restaurante?

El martes, contó, se encontraba comiendo cuando llegó Serrano, éste lo vio y salió, para luego regresar, pararse frente a él y de manera cínica lo saludó.

"Con el antecedente, eso es una provocación y lo mandé al demonio, literalmente a la mierda. Se fue a la mesa de al lado y nos hicimos de palabras y en una de esas me levanté, lo fui a encarar, me dijo que tuviera cuidado porque él tenía guaruras allá afuera y eso me dio mucho coraje", explicó.

"Con las yemas de los dedos di un (no audible) hacia atrás de sus lentes (no los traía puestos) que se cayeron y se rompieron; él dice que yo le estrellé los lentes en la cara. Él no tiene una sola marca en su cara, está exagerando y mintiendo, para que entonces coincida que hice una agresión física. Yo lo único que hice fue jalarle los lentes rápido", agregó.

Reiteró que hay videos de seguridad del establecimiento que tan pronto se den a conocer, se verá que su versión es cierta.

"No estoy aplaudiendo lo que hice, no digo que estuvo bien que me hubiera levantado, encarado y quitado los lentes, por supuesto que no. Yo estoy respondiendo a una serie de ataques que vienen desde hace mucho tiempo", recalcó.

Suárez Gomis aseguró que por su propia voluntad acudió al Ministerio Público para declarar, aunque se reservó su derecho a entregarla por escrito.



Cuando se indicó a Serrano que pasara a chequeo médico, éste se negó, algo que ya esperaba el actor.

"Evidentemente no tiene una sola marca, si tu golpeas debería tener una raya enmedio de la nariz, cortado, morado y no tiene nada porque no lo toqué. Nos mentamos la madre, nos hicimos de palabra e insultamos los dos", aseveró.

Subrayó que Serrano no debería escudarse en ser periodista cuando no lo es y tampoco fue un ataque a la libertad de prensa.

rad