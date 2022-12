Su propósito para 2023 es vivir el Hoy cada mañana

Vivir un día a la vez y celebrar el presente agradeciendo junto con los seres amados es parte de los propósitos que tienen los integrantes del matutino Hoy, programa que en 2023 cumplirá 25 años de estar al aire en tv.

Con un brindis y las tradicionales 12 uvas, Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Yurem, Marifer Centeno y la productora Andrea Rodríguez coincidieron en que este Año Nuevo es un buen momento para reflexionar.

Legarreta ya está en Japón junto a su marido Erik Rubín y sus hijas Nina y Mía, con quienes platica sobre lo positivo y las lecciones de 2022.

“Hay muchas ilusiones, si tuviste un año con situaciones complicadas sientes que hay una nueva oportunidad de mejorar”, señala en entrevista.

Para Raúl Araiza, quien en julio ingresó a una clínica de rehabilitación debido a su alcoholismo, lo importante de llegar a un Año Nuevo es que la familia esté sana, incluidas sus hijas Camila y Roberta, con quienes saldrá de viaje.



“Este 2022 sí fue de total aprendizaje, de rendición, de aceptación, no nada más es el tema de dejar de tomar. Cuando estuve internado 18 días fueron los mejores de mi vida, fue fuerte hacer un alto para dejar todo y ver por ti, porque luego ves por todos menos por ti.

“Yo soy muy ligero en cuanto a la vida. Me acusan de que me vale madre todo y no, lo que me importa lo atiendo, trato de pasar el mejor año posible, yo vivo el ‘sólo por hoy’, entonces el ‘sólo por hoy’ es cada 24 horas”.

El actor y conductor dice que Año Nuevo no le da nostalgia, pero sí añoranza de pensar en su papá, sobre todo en este año que su recuerdo ha salido a flote durante las terapias que, afirma, le han salvado la vida.

Trato de pasar el mejor año posible, yo vivo el ‘sólo por hoy’, entonces el ‘sólo por hoy’ es cada 24 horas”

RAÚL ARAIZA

Conductor

“Hace falta el jefe para platicar, pero tampoco se me han ido tantas personas tan cercanas, gracias a Dios; me gustan estas épocas, viajar con mis hijas, trato de pasar el mejor año”.

La productora Andrea Rodríguez recuerda que su hermana Magda Rodríguez siempre se despedía diciendo “Feliz Navidad” aunque fuera otra fecha, porque decía que nunca se sabe si uno va llegar a ella.

“Cuando falleció Magda me di cuenta que nadie puede saber si va a llegar un mañana. Trato de vivir el hoy porque a lo mejor hoy es mi último programa que hago por muchos motivos, entonces siempre hay que hacerlo con una sonrisa y entusiasmo”, comenta Andrea.

Arath de la Torre no se fija metas pues se considera un hombre afortunado con una vida feliz, el único propósito, indica, es mantener a su familia unida, como hasta ahora.

“Lo único que tenemos seguro es el día de hoy y lo que celebro es un año más de vida, con mi familia; pero hay que vivir al día porque eso es lo importante”, subraya.

Paul Stanley considera que en este 31 de diciembre no hay que fantasear tanto, crear castillos en el aire ni expectativas; opina que es importante cuidar la salud física y mental.

“Este año me comprometí conmigo mismo a vivir el hoy, el sólo por hoy como el doble A y a ser objetivo, no causar expectativas y tratar de ser feliz. Dejar atrás el pasado, vivir el presente y no estar futureando porque yo sufro de ansiedad”, indica.

Para la grafóloga Maryfer Centeno, Año Nuevo es una oportunidad para sacar las mejores galas y disfrutar de la gastronomía junto a familiares y amigos; ella es católica y guadalupana, pero no cree en los rituales que se hacen.

“Hay que trabajar el hoy para mañana recoger esos frutos y no vivir del pasado con rencores, el pasado ya fue”, subraya.

Yurem Rojas cuenta que creció mucho emocionalmente en 2022 y se cumplieron varios proyectos que tenía. Sus propósitos para 2023 son echar arriba su canal de YouTube y su cuenta de Facebook, los cuales, señaló, ha tenido atorados.

“Me operaron este año, así que el próximo debería empezar a hacer ejercicio. El 2022 di buenos pasos en la vida, me cambié de casa, tengo un perro, sigo con mi novia, crecimos en redes sociales, aprendimos a hacer más cosas, entendí cómo funciona Hacienda”.