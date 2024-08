Su música: un legado para su hijo

Huamantla.— Carlos Rivera mira sus trofeos de interbachilleres y se emociona. El cantante, quien celebra 20 años de carrera en su natal Tlaxcala, asegura que todavía conserva su esencia de cuando soñaba con cantar en el Auditorio Nacional antes de entrar a La academia.

Aunque explica que la motivación por triunfar es la misma, su forma de componer e interpretar ha cambiado gracias al nacimiento de su hijo León, por quien busca seguir generando música de la cual, al crecer, pueda enorgullecerse.

“Al final eso se va convirtiendo también en un legado, pues con esas canciones él me puede conocer y saber lo que fui en su momento”, apunta Rivera en entrevista.

El cantante mira al techo de una de las salas de Casa Huamantla, edificio histórico donde se exhibió la Expo Riverista Fan Fest, que ofreció al público un recorrido por su historia, un lugar desde donde recuerda el vínculo de amor con su hijo, fruto de su relación con Cynthia Rodríguez.

“Hasta ahora no he podido todavía escribir canciones específicamente para él y el amor que le tengo, porque literalmente lo que le he hecho son canciones para arrullarlo, de cuna, lo cargo y le canto. Le gusta mucho escuchar, inmediatamente reconoce las melodías”, detalla.

A Carlos le emociona ver cómo su pequeño, que cumplió su primer año el pasado 3 de agosto, se la pasa tocando el piano o se acerca con curiosidad a otros instrumentos que el cantante tiene en su casa.

“He aprendido a disfrutar de una manera más intensa todo lo que me pasa, antes como que iba muy a prisa y quería comerme al mundo, y conforme más pasaba el tiempo me di cuenta que entre más disfrutaba del camino más saboreaba los resultados, el camino es más que la meta. Ahora, después de tanto, lo que sigue es mantenernos motivados”.

Así como ser padre ha marcado la vida del intérprete de 38 años, Carlos, quien ha destacado también en teatro gracias a los montajes en España y México de El rey león, asegura que él tiene el mismo entusiasmo que cuando comenzaba a cantar cuando era estudiante y salía a pegar su publicidad en los postes.

“Al venir de una ciudad pequeña (Huamantla) donde no hay referentes que lo hayan logrado antes que tú es bien difícil que alguien crea en ti, desde mi familia, me decían: ‘hijo, ¿por qué no piensas en otra cosa? Esto está difícil’. Y claro, recibí muchos ‘no’ en mi carrera, pero era tan ingenuo que yo pensaba que realmente todo era posible, esa ingenuidad es la que hizo que pudiera, y creo que la sigo conservando”.

Le canta al dolor

Y así como persiguió sus sueños en un principio enfocado en el romance, ahora buscará hacerlo a través de lo opuesto pues, cuenta, ahora quiere cantarle también al dolor.

“Aunque estoy muy enamorado creo que ya canté mucho al amor, y ahora que canté en la Arena CDMX me di cuenta que al público también le gusta el dolor, por eso ahora vamos a cantarle a ese sentimiento, pero sin dejar que las letras pierdan sentido, queremos que la gente pueda identificarse con ellas”.

Con esta nueva faceta en puerta y luego de 20 años de carrera musical, Carlos busca aún cosechar aquellos éxitos que considera pendientes.

“Me acuerdo que mi mamá le decía a mi hermana: ‘¿tú crees que de verdad Carlos va a lograr ser cantante?’ Y le dijo mi hermana: ‘Yo no sé si lo va a lograr, pero él va a tener 70 años y si no lo ha logrado lo va a seguir intentando’. Y eso es lo que voy a hacer, me falta ganar un Grammy, por ejemplo, y voy a seguir trabajando para lograrlo”, enfatiza.

Si bien ahora busca abordar otro tipo de letras, para Carlos Rivera cada canción compuesta por él significa una fuerte conexión sus fans.

“Creo que esa conexión viene a partir de una canción que yo escribí, que les ayudó en algo, o vienen parejas que me dicen: ‘hace 10 años nos conocimos y tu música ha sido nuestro soundtrack’”, comenta orgulloso. “De nada de lo que he grabado me arrepiento”.

Su próximo concierto será el 8 de octubre en Monterrey y ya planea un nuevo lanzamiento junto a Alfredo Olivas, aún sin hay fecha oficial.