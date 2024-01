Steven Spielberg y Tom Hanks vuelven a tomar el timón

Los Ángeles.— El padre de Steven Spielberg, Arnold, siempre le pedía a su hijo que hiciera una serie sobre los bombarderos de EU en la Segunda Guerra Mundial, pues en su juventud se desempeñó como operador de radio.

Pero fue hasta hoy, que la tecnología se lo permitió, que ese sueño se hará realidad con la serie Los amos del aire.

“Reto a quien me diga que las escenas áreas no se ven reales. En los años 90 no podíamos hacerlas”, destacó Tom Hanks, en referencia a esa anécdota de Spielberg, quien se une a él como productor ejecutivo.

El serial fue grabado en Inglaterra y usa efectos de sets virtuales al estilo Mandalorian, para mostrar los aviones, el cielo y los cañones que veían los pilotos.

Con una premier celebrada en el mítico Regency Village Theatre en la zona de Westwood, Spielberg y Hanks suman Los amos del aire —sobre los pilotos de los bombarderos estadounidenses que se encargaron de darle batalla aérea al nazismo— a sus colaboraciones anteriores como productores de Band of brothers (2001) y The pacific (2010), que les han valido varios Emmy en el pasado.

“Los miembros de la fuerza aérea tenían entre 18 y 20 años de edad, algunos estudiaban en preparatoria. La mayoría se reclutó voluntariamente y casi ninguno regresó. Me da orgullo volver a trabajar con Steven, un visionario que siempre ha sabido acercarse a la historia buscando testimonios de quienes la vivieron”, dijo Hanks ante una audiencia con veteranos de guerra presentes.

En la alfombra roja previa, Hanks posó al lado de Austin Butler, con quien hizo dupla en la nominada Elvis (2022) y quien ahora protagoniza Los amos del aire, como el piloto Gale Cleve.

Conformada por nueve episodios, que estarán disponibles a partir del 26 de enero y hasta el 15 de marzo en Apple TV+, Los amos del aire costó cerca de 300 millones de dólares. La serie sigue las misiones de vuelos de la división 100 de bombarderos apodados como “Centena sangrienta”, por su alto nivel de pérdidas humanas; así como los estragos a los ciudadanos de Dresden, Hanover y Berlín, abordando el drama de pilotos prisioneros en filas enemigas.

“Mi inspiré mucho en el legendario actor Richard Harris (Camelot) para mi papel del Mayor John Egan. También tuve que aprender a bailar con Glenn Miller, comer hamburguesas y fumar mucho”, dijo el actor Callum Turner.

Con 18 mil miembros de la fuerza aérea muertos en los tres meses antes del inicio de la liberación de Europa, el 6 de junio de 1944, la avanzada aérea fue clasificada como una guerra dentro de una guerra, describió Donald L. Miller, autor del libro Los amos del aire, en el que está basada la miniserie.

“Los seres humanos se mantienen al experimentar estrés extremo. Estos chicos abordaban una situación de vida o muerte en cada misión, pues el 77% de los que volaban murieron en combate”, explicó Miller.

La serie cuenta también con la actuación del nominado al Oscar, Barry Keoghan (Las brujas de Inisherin) y el propio hijo de Spielberg, Sawyer Spielberg. Cary Joji Fukunaga, director de la cinta de James Bond no time to die, dirigió los primeros tres episodios.