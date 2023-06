Spider-man: Superhéroe de taquilla

Como superhéroe Spider-Man lo tiene todo: poderes con los que muchos soñaríamos, un gran sentido del humor que no olvida ni en sus peores batallas y hasta un traje envidiable. Pero ni él ni su alter ego Peter Parker logran hacer que el mundo les dé el reconocimiento que merecen.

Sin embargo, ese joven nerd, con problemas financieros y amorosos, es el mismo que ha salvado Nueva York decenas de veces y se ha convertido en un sinónimo de éxito en taquilla, sea cual sea el rostro que se le ponga.

El protagonista de 10 películas resuena fuertemente en las salas de cine. Con su última entrega Spider-Man: across the Spider-verse, que tiene al primer hombre araña de piel oscura (Miles Morales) acaba de volver al trono en Norteamérica en las ventas de boletos casi un mes después de su estreno (el 1 de junio de 2023) y derrotó a Transformers y The Flash, alcanzando 560 millones de dólares de recaudación mundial.

En México, la cinta lleva acumulados 6 millones de asistentes después de tres semanas de su estreno, según el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

En la taquilla mundial México es el segundo mercado que más le ha generado a Morales y su universo, con 11 millones de dólares, sólo detrás de Reino Unido, con más de 26 millones.

“El éxito se debe a una verdadera paradoja”, considera el crítico de cine José Felipe Coria.

“En mundo saturado de superhéroes y multiversos, que ha llevado al —relativo— fracaso a Flash, por ejemplo, el híper visualismo del universo múltiple de Spider-Man se debe a que es un héroe demasiado contemporáneo y que es presentado con un dibujo extraordinario que por vez primera pasa al cine con éxito: ni realista al viejo estilo Disney, ni en 3D al estilo Pixar, sino algo que está en los cómics desde hace años y que cumple con lo que Guillermo del Toro pidió: mantener a la animación en la conversación”.

Siempre al rescate

En diciembre de 2021 Spider-Man fue el gran salvador del cine tras el cierre de salas por la pandemia: Spider-Man: No way home registró un crecimiento de 76% en la taquilla, de acuerdo con Canacine, pasando de 64.5 millones de boletos vendidos en 2020 a 113.6 millones y se convirtió en la segunda película más taquillera de toda la historia en el país con mil 410 millones de pesos.

Por ello no es extraño que el héroe creado por Stan Lee y Steve Ditko siga sosteniendo a la taquilla, como lo hizo en su segunda entrega con el tren que estaba a punto de caer. En conjunto, las aventuras en cine del héroe han recaudado más de 6 mil millones de dólares en el mundo.

Across the Spider-verse, de Joaquim Dos Santos, quintuplicó la inversión de 100 millones de dólares y dejó atrás las críticas por el doblaje, que incluye a influencers. Entre los animadores, además, hay varios mexicanos, entre ellos Cruz Contreras.

Foto: Sony Pictures Animation