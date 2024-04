Sonia Sahar, mujer con la que fue captado Peso Pluma previo a su truene con Nicki Nicole, asiste al concierto del mexicano en Coachella

La joven influencer Sonia Sahar, conocida por su vinculación con el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, se hizo presente en el primer día de actividades del festival Coachella para respaldar al renombrado artista mexicano en su noche de debut. Este gesto fue compartido en sus redes sociales mediante videos de la actuación en Indio, California.

La conexión entre la creadora de contenido digital y el intérprete de "LADY GAGA" generó controversia en febrero de este año, cuando fueron captados tomados de la mano en un casino de Las Vegas durante el Super Bowl LVII. En ese momento, la Doble P mantenía una relación con la rapera Nicki Nicole, lo que llevó a señalar a Sonia como la tercera en discordia.

En respuesta a la viralidad del video de ese entonces, la música argentina expresó en su Instagram que se enteró de la "infidelidad" al mismo tiempo que los internautas y medios, optando por poner fin a la relación: "Cuando no te cuidan y no hay respeto... ahí no me quedo, ahí me voy".

Hasta la fecha, Peso Pluma no ha abordado el tema. Sin embargo, los comentarios negativos dirigidos hacia Sahar a raíz de la polémica parecieron no afectarla.

Fotos: Instagram oficial de Nicki/ Redes sociales.

Coachella: Sonia Sahar presume a Peso Pluma en sus redes

Ayer 12 de abril, la influencer presumió en su perfil de Instagram su asistencia al primer espectáculo de Peso Pluma en Coachella, mostrándose cerca del escenario en varios clips.

En estos materiales audiovisuales, se puede observar al famoso con un atuendo completamente blanco, interactuando con sus músicos y interpretando PRC. Además, se lo ve cantando "Quema" mientras usa gafas de sol, así como una interpretación de "Lady Gaga". En otro material, Sonia aparece bailando y disfrutando junto a sus amigas.

Por su parte, Peso Pluma no ha mencionado ninguna relación con la influencer en sus historias, centrándose únicamente en publicar videos desde la cuenta oficial del evento masivo.

Sonia Sahara pide parar el bulliying en su contra tras controversia

Después de que Nicki Nicole expresara su postura sobre lo ocurrido con su pareja, Sonia afirmó no ser responsable de la separación de las celebridades a pesar del video polémico, y decidió compartir su verdad. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Sahar se presentó como influencer de Los Ángeles y expresó su deseo de abordar la situación, ya que consideraba que se estaba magnificando injustamente.

Además, Sahar reconoció conocer al mexicano, pero únicamente como artista, ya que no estaba al tanto de su vida personal ni sentimental. Explicó: "Sí, sé quién es Peso Pluma; pero no hablo español, no estoy al tanto de las noticias en ese idioma. Desconozco por completo su vida privada y su relación actual".

La modelo también aprovechó la oportunidad para pedir a los usuarios que detuvieran la ola de ataques dirigidos hacia ella, ya que aseguraba no tener ninguna intención de interferir en la relación entre Peso Pluma y Nicki Nicole. Enfatizó: "No conozco a Nicki Nicole, pero les pido que detengan el acoso, ya que no refleja quién soy. Nunca tuve la intención de provocar la ruptura entre ellos ni nada por el estilo".