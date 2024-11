Sofía Aragón, quien alcanzó el puesto de segunda finalista en Miss Universo 2019, y que hoy celebrará su edición 2024 (Miss Universe), dice que no recomendaría ni a su hija participar en el certamen porque, aunque amó la experiencia, ahora sabe que puso en riesgo su salud”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la ahora productora y actriz de cine aclara que no se arrepiente de haber participado en el certamen de belleza, pero hay muchas cosas negativas en él.

“Ha sido una de las experiencias más hermosas que he tenido en la vida, sin embargo, si mi hija (que no tiene) hoy me preguntara si le recomiendo participar, le diría que no, por varias cosas. Uno: pones a la salud como última prioridad con tal de cumplir ciertos estándares de belleza. Seguramente habrá mujeres que no lo necesitaron por su metabolismo, por su piel y lo que sea, pero al menos en mi caso, fue así”.

Emocionalmente, subraya, concursar es duro porque hace que las participantes pongan su foco de valor en el cuerpo.

“Si te ves una estría, celulitis, o granito, tu autoestima baja muchísimo, a diferencia de cuando la enfocas en tu valor personal. Cuando estás en Miss Universo, tu enfoque es ‘cómo me veo’ porque van a calificarte y estás expuesta ante millones de personas”, precisa.

Sofía destaca que, al estar compitiendo con personas similares en características y edad, así como sueños y aspiraciones, se intenta buscar las debilidades de las demás.

“Como sabes las tuyas, es para no sentirse menos. Y eso es supermalo, porque la mejor manera de vivir, a mi punto de vista, es siempre viendo lo mejor de los demás”, indica.

Luego de participar en Miss Universo, Sofía fue conductora en programas de tv y se ha dedicado a hacer campañas y dar conferencias. Y se ha reeditado su libro El color de lo invisible, escrito previo a su participación en el certamen.

Pero el cine siempre le interesó.

La jalisciense estudió producción, dirección y actuación en la New York Film Academy. En eso se ha enfocado. Hasta fundó una compañía productora con la que realizó su corto debut La noche, una historia inspirada en el suicidio de Cheslie Kryst, Miss USA, con la que convivió durante el concurso.

“Creo que el certamen de belleza como tal ya no es una plataforma que sea positiva como está ahorita; los cambios que están teniendo pueden ser positivos y puede ser que estemos entrando a una nueva era de certámenes de belleza”.