Snoop Dogg revela que rechazó millonaria oferta de plataforma para adultos

Aunque en el pasado, el legendario rapero Snoop Dogg recibió una tentadora oferta de dinero para crear contenido explícito en "Only Fans", optó por declinarla debido a su compromiso conyugal.

Durante una entrevista en Live Wake & Bake con Double S Express, el intérprete de "Gangsta Zone" compartió la peculiar anécdota en la que le ofrecieron la suma de 100 millones de dólares para exhibirse "al natural" en la aplicación.

No obstante, por respeto a su esposa y también mánager, Shante Broadus, Dogg decidió no aceptarla, enfatizando: "Tengo una esposa negra... De ninguna manera en el mundo ella me permitirá ir allí y sacar eso sin ninguna cantidad de dinero". Broadus y Calvin Cordozar, nombre real del famoso, llevan 27 años de matrimonio.

A pesar de la insistencia del conductor del podcast en que Snoop Dogg aceptara la oferta, el intérprete tuvo claro desde el principio su postura.

Si bien, la revista Billboard se puso en contacto con el portavoz de la aplicación para adultos, hasta el momento no se han recibido comentarios por parte de la plataforma.

Hija de Snoop Dogg sufre derrame cerebral

Cori Broadus, la hija Snoop Dogg se recupera en el hospital tras sufrir un derrame cerebral hace unas horas, desde sus redes sociales, la cantante de 24 años lamentó haber sufrido este "accidente cerebrovascular grave" a su corta edad.

"Esta mañana tuve un derrame cerebral severo, comencé a llorar cuando me lo dijeron", escribió en una fotografía donde se aprecia que está recostada en la cama del hospital.

"Como si solo tuviera 24 años, ¿qué hice en mi pasado para merecer todo esto?", añadió.

La joven no ha dado mayor detalle de su actual estado de salud, pero continúa compartiendo imágenes desde la clínica.

*Con información de Reyna Avendaño.

