“Sin Atakrs3” le da voz a la juventud drag

”Si tu no vuelves” de Miguel Bosé fue la primera canción que sonó en el canal Telehit cuando surgió en 1993 como parte de una iniciativa musical dirigida a la juventud de aquella época, pero por su esencia, relajada y divertida el canal poco a poco fue expandiendo su visión a contenidos un tanto irreverentes como “El calabozo” y “La parodia”.

Este espacio audiovisual es considerado el lado rebelde de Televisa, su empresa creadora y fiel a esa esencia acaba de estrenar un programa dedicado a la comunidad LGBT conducido por drags queens que hicieron un pacto entre sí mismas y con el público que las ve de “No atacarse” ante los temas que se tocarán.

Yeyoncé, Madison Basrey y Georgie son los encargados de poner la diversión en este nuevo programa que toma como referencia una de las frases más comunes entre las nuevas generaciones, para referirse a evitar el enojo o el berrinche ante algo en lo que una persona no está de acuerdo.

“‘Sin atacarse’ o ‘la que soporte’ son frases que usamos en la cultura popular de la comunidad LGBT dia a día y esta padre que la gente las use y que vean que aquí hay mucha creatividad, porque surgieron de momentos virales en los que alguien de la comunidad las inventó”, explica Georgie en entrevista con EL UNIVERSAL.

La creadora de contenido señala que este espacio para la comunidad en la televisión es la oportunidad que tienen para hablar abiertamente acerca de sus propias problemáticas, pero también poner un toque de diversión como ha sucedido con muchos contenidos en internet que se hacen populares por su franqueza.

“Nosotras somos muy chistosas y ocurrentes, tenemos una experiencia que no todo mundo conoce y la comedia de las drags es para todo el mundo, lo que vamos a hacer es darles chismes espectaculares que seguramente le interesarán a las drags, pero en realidad es para todas las personas porque la intención es animar. Un rayito de luz rosa lleno de glitter”, señala.

Georgie define el término drag como “una expresión artística que creamos para expresar cosas que no podemos”; en su caso recuerda que cuando comenzó a hacer este tipo de performance que juega con la expresión de género lo hizo como una válvula de escape en medio del autodescubrimiento.

“A veces siento que el mundo tiene un lado oscuro y a mi el drag me ha hecho concentrarme en esta vida fantástica en la que a veces todos queremos estar como para salirnos del bullicio. Para mí fue un poco difícil porque he estado durante un rato en este limbo en el que no sé bien mi identidad, como que a veces no sé si soy una mujer trans o una persona no binaria, pero siento que es un problema que vivimos muchos de nosotros y que puede vivir cualquier persona y es parte de un constructo que vas construyendo solo”.

Sobre este y otros temas se hablará en la producción titulada “Sin Atakrs3”, que se transmite todos los martes a las 19:00 por Telehit y busca contribuir a la diversidad de género y mantener la esencia del canal que se ha caracterizado por darle voz y hablar sobre lo que está sucediendo en las nuevas generaciones.

“Esperamos que el público primero se de la oportunidad de verlo, lo desconocido siempre nos da un poco de miedo y es normal, lo único que tienen que hacer es abrirse poquito, véanlo una vez se van a reír y se van a dar cuenta de que lo único que estamos haciendo es existiendo, siendo felices y animando gente”.

