Silvia Pinal regresa a la escuela primaria donde estudió y la reciben con aplausos

Silvia Pinal, la actriz que fue homenajeada recientemente en el Palacio de Bellas Artes, vivió un momento muy emotivo al regresar a la escuela primaria en la que estudió cuando era una niña, pues la mujer de 91 años fue recibida con aplausos por parte de maestros y alumnos.

Fue en el Instagram de la famosa donde se publicó una imagen en la que se le observa rodeada de niños y niñas a quienes aparentemente les dio algunos autógrafos.

Lee también: El minotauro que devoraba hombres

De acuerdo con algunos medios, la escuela se ubica en Cuernavaca, Morelos y lleva por nombre Enrique Pestalozzi.

Pinal habría pasado tres años en la institución, sin embargo, el motivo de su regreso fue en el marco del Premio Venera Cuernavaca 2022 que otorgó el gobierno municipal.

La actriz no sólo vistió las instalanciones sino que también pudo recordar momentos gracias a las fotografías del anuario y archivos de la época de los 50, además se encontró con una de sus excompañeras idenfiticada como María del Carmen.

Lee también: Profesor del Colmex plagia tesis de un alumno; piden al Colmex tomar acción

“Esto no tiene precio, la compañía, estar buscando cosas, recordando cosas, todo lo que he vivido aquí, las gentes con las que trabajé, estudié. Son cosas que no se pueden olvidar jamás; para mí, el tener una escuela donde estudié, donde tuve premios, porque no era yo muy estudiosa, pero me agradecieron muchas cosas que nunca olvidaré", dijo ante los presentes.

Asimismo manifestó estar emocionada por visitarlos y agradeció a los niños estar con ella: “Ustedes tienen una oportunidad muy grande, aprovéchenla y cuando quieran y tengan deseos de hacer cosas y pueda yo ayudarles, me avisan", externó.

Tras la publicación de la también productora surgieron otros comentarios de usuarias que aseguraban sus madres también habían estudiado con ella.

“Silvia fuiste compañera de mi mamá. Gloria Moeller, cantaban juntas. Gloriosa escuela Enrique Pestalozzi”, publicó @karkurmo.

Con información de People en Español

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.