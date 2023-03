"Siete veces adiós" celebra un año ininterrumpido de funciones

Alan Estrada y todos los que en algún momento formaron parte de la puesta en escena "Siete veces adiós", subieron al escenario para agradecer al público go singular: “gracias a todos esos corazones rotos, porque a quien no le han roto el corazón no ha vivido, duele mucho pero salen cosas bonitas como ésta”.

Y es que el pasado 17 de marzo, este montaje cumplió un año ininterrumpido en cartelera, algo extraordinario porque originalmente iba a estar sólo ocho semanas, es por este motivo que decidieron develar una placa para festejar.

“Vivimos un sueño en todo el sentido de la palabra, al poder generar algo desde cero, que sea un musical original y mexicano, fue que no sólo a nosotros nos haya gustado el resultado, sino que también a la gente le haya gustado y que llevemos un año en cartelera, además con dos producciones a la par, una de gira y otra en la ciudad, con dos elencos maravillosos y que la gente siga asistiendo al teatro, ha sido muy conmovedor y nos ha dado confianza para hacer cosas nuevas”, comentó Estrada, uno de los creadores de este montaje.

Lee también: Daisy Anahy, exesposa de Eduin Caz, presume su embarazo en Roma

Desde el día que se estrenó, con Fernanda Castillo, Gustavo Egelhaaf y César Enríquez, el elenco ha tenido varias rotaciones hasta llegar al actual: Ana González Bello, Nacho Tahhan y ValeriaVera, algo que aseguró el también youtuber ha sido una bendición, porque siempre que han invitado a otros colegas a integrarse a este montaje nunca han recibido un "no" por respuesta.

“Estamos muy felices de los elencos que hemos tenido y también que haya un grupo de fans de la obra que la han visto varias veces con cada uno de los actores que han estado”.

A partir de este aniversario, le espera a "Siete veces adiós" la llegada de un nuevo elenco y una renovación en general para el mes de mayo, ya que se prepara una versión de Él y Él, dando paso a la diversidad, según explicó Estrada. El también cantante comentó que en la gira se siguen

sumando ciudades, como Mérida, Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde irán por una segunda

vuelta, pero además Tijuana, Mexicali, León, Morelia y San Luis Potosí, por lo que espera haya

todavía larga vida para esta obra.

Han sido 277 representaciones donde 150 mil espectadores han reído y llorado con la historia de Él y Ella, una pareja que transita por las distintas etapas del amor, donde aprenden que a veces el mayor acto de amor es decir adiós.

“Esa era la intención, cada que voy al teatro es el análisis de decir ¿por qué contamos estas historias? ¿por qué creemos que es bueno que esto esté arriba de un escenario? Siento que a veces algunas de ellas, si bien están muy bien producidas, a veces no conectan porque la historia es muy ajena a ti, porque tal vez sucede en otro país o en otra cultura, pero las emociones son universales y los personajes de 'Siete veces adiós' hablan y les pasan las mismas cosas que nosotros”, finalizó Alan Estrada.

Lee también: Selena Gomez se convierte en la reina de Instagram con sus fotos al natural