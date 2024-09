Alfredo Adame siempre presume sus logros. Además de conductor y actor, destaca su carrera como sobrecargo y hasta aviador privado. Es por ello que, asegura, se siente con autoridad para hacer una petición a la gente: dejen de hacer famosos a quienes no lo merecen.

Fiel a su estilo directo, se mostró molesto ante la ola de noticias que rodean al reality “La casa de los famosos México”, programa que arrasa en las audiencias.

El actor nos cuenta que no ve la versión mexicana, a pesar de que participó en la temporada cuatro que realizó Telemundo. “¿Sian? No tengo ni idea de quién es, no sé de dónde salió. ¿Qué hace? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué habilidades? ¿Qué destrezas o qué hace? No tengo ni la menor idea, ni por qué está ahí. Deberíamos hacer eso, que no nos interese la gente así”, asegura.

¿Hollywood en la Anzures? Llega el tour de “Como dice el dicho”

Así como en Hollywood hay tours para conocer las mansiones de las estrellas, en México hay lugares igual de emblemáticos para conocer, o al menos eso es lo que opina Omar Fierro sobre la locación del programa “Como dice el dicho”, de Televisa. Según el actor, uno de los principales del programa unitario, los viernes, cuando se llevan a cabo las grabaciones, turistas nacionales e internacionales se agolpan en el local que está en la colonia Anzures para ver cómo se realizan las grabaciones y tomarse fotos con él o con el legendario Sergio Corona. Si corren con suerte, hasta pueden estar como extras en alguna de las mesas. El actor comentó que, cuando platica con ellos, le cuentan que ese punto forma parte de los paseos que ofrecen para conocer la Ciudad de México.





No solo de pelis vive la Cineteca: vienen más conciertos

El éxito de las proyecciones de conciertos al aire libre en la Cineteca Nacional, que se desbordó con el show de Juan Gabriel, ha llevado a la administración de eventos especiales del complejo a pensar en nuevas proyecciones que, nos confirman, ocurrirán en los meses de octubre y noviembre de este año, aunque pararán en diciembre.

“Estamos pensando en un programa para estos meses con proyecciones de artistas que aún no te puedo revelar. Después de eso, vamos a parar para ofrecerle al público mejores condiciones, tanto por el clima (que no haya lluvias o frío) como por la mejora de los espacios”, nos dijo Israel Herrera, relaciones públicas de la Cineteca.





