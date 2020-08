Shorts México 2020 celebra sus 15 años con festival híbrido

Esta celebración de quince años de Shorts México será inolvidable, ya que debido a la pandemia, el festival ha recurrido a plataformas digitales, canales de televisión y salas de cine para que nadie se pierda de los mejores cortometrajes de México y el mundo, por lo que su director, Jorge Magaña, aseguró que este será un festival híbrido que además llega a sus 15 años con mil cortometrajes.

“Vamos a celebrar los quince años de ser el Festival internacional de cortometrajes de México y estamos muy felices de haberlo logrado. Va a ser un festival híbrido, tenemos cortometrajes en línea y también vamos a estar presentes en Cineteca Nacional y en Cinemex, así que lo estamos logrando a pesar de todo”, dijo el director en conferencia de prensa.

El festival se realizará del 2 al 18 de septiembre, del 2 al 9 serán las exhibiciones y del 10 al 18 va a ser la parte de formación. Magaña agregó que en esta edición las plataformas que participan son Festhome, Wahu y Filmin Latino, así como las plataformas virtuales de las alcaldías donde se iban a realizar proyecciones y las embajadas.

El director de Canal 22, Armando Casas, celebró que este año se conviertan en casa de dicho festival, así como Canal Once, TV Mexiquense y La Octava.

“Canal 22 ahora no sólo será un aliado como otros años, sino que en este contexto se vuelve una sede del festival igual que las sedes presenciales, es una sede que va a permitir que el público interesado en cortometraje pueda acercarse a conocer algunas de las noticias más importantes en torno a este festival. En otras épocas la televisión abierta era el último de los espacios para la exhibición de cine, ahora será uno de los primeros espacios para este trabajo cinematográfico”.

El director resaltó la importancia de esta alianza que permitirá que los cortometrajes, que la tienen difícil a la hora de llegar a la pantalla, puedan estar disponibles para más público.

“Durante la exhibición de los cortos del festival, del 2 al 9 de septiembre, verán todos los días a las 22:30 un cortometraje en el festival y el jueves 10 de septiembre tenemos un largometraje compuesto por largometrajes, que son los que festejan al mejor director y productor mexicano, ganador de Arieles, Roberto Fiesco, creo que va a ser una gran exhibición y estamos muy satisfechos de estar trabajando en colaboración y ser una sede de este festival”.

Shorts en números

Como este año es una celebración importante, duplicaron a mil el número de cortometrajes de todo el mundo, 440 de ellos se van a presentar en en FilminLatino; 50 en sedes virtuales.

Magaña aplaudió que este año cuenten con 349 cortometrajes mexicanos, 83 iberoamericanos, y 134 internacionales de 54 países.

“A pesar de todo lo que está sucediendo el festival ha sido así”.

Isaac Basulto, el director de programación, señaló que este año se mantendrán las competencias que han implementado en años anteriores.

“La competencia mexicana de ficción, animación, documental, la competencia Neomex; en las competencias iberoamericanas las mismas categorías, ficción, animación, documental y en las internacionales lo mismo, ficción, animación y documental. Este año también mantenemos las exhibiciones de las muestras, la Muestra Mexicana que compone algunos de los cortometrajes más relevantes mexicanos, la muestra mexicana se compone por 9 programas, y en los mismos programas de las muestras presentamos cine Queer, de la diversidad sexual, cine de género, de horror, fantástico, la muestra Fantascorto; también tenemos los cortitos que es cine infantil, asímismo los pueblos indígenas y originarios, Ecoshorts…”.

El invitado de este año es el estado de Oaxaca, y harán homenaje al director y productor Roberto Fiesco.

Consuelo Duval y Ximena Romo son parte de los 46 jurados que tienen en las doce secciones, cada una con tres jurados. Ximena, que estará en la categoría de animación internacional, externó:

“Creo que es una tarea difícil ser jurado porque en esta ocasión la selección es de alto nivel, estoy muy sorprendida por los cortometrajes que me ha tocado ver, hay una gran diversidad de culturas, desde críticas sociales, narrativas conservadoras, narrativas de ciencia ficción, me fascina ver la diversidad y todo el juego que puede haber en un cortometraje”.

Consuelo Duval, jurado de los cortometrajes iberoamericanos de animación, externó:

“Miren, siempre he sido como que muy miedosa del cine porque sé que es un medio muy celoso, que no te deja entrar fácilmente, entonces cuando me llegó la invitación dije: cómo, yo . gracias, me tocó ser jurado de los cortos iberoamericanos de animación, me siento muy extraña, como maestra y termino como público”.

rad