Sherlyn, señalada públicamente por "robarse" ropa de una diseñadora

Hace algunos meses Sherlyn formó parte del reality show “Tu acara me suena”, donde además de demostrar su talento para el canto y la imitación, presumió de espectaculares vestuarios; sin embargo todo indica que el clóset de la actriz no fue adquirido de la mejor manera, ya que ahora está siendo acusada públicamente por, supuestamente, haberse robado varias piezas de una conocida diseñadora mexicana.

En un video para el programa “Chisme No Like” la modista, Aline Moreno, aseguró que la protagonista de “Clase 406” se llevó varias prendas de su tienda, con la promesa de devolverlas una vez que terminara el programa; sin embargo, han pasado poco más de cuatro meses y la ropa no ha regresado; además de que la artista se ha negado a responderle los mensajes y hasta las llamadas.

Según Moreno, el total por las prendas que Sherlyn se llevó ascienden a casi 20 mil pesos y aunque lamentó llegar hasta estas instancias,muy molesta le exigió el pago total o la devolución de la ropa: “Te di toda la confianza del mundo, yo nada más te pido por favor devuélveme mis cosas”, dijo.



Foto: YouTube

Lee también: Yrma Lydya se había divorciado de su esposo por violencia familiar y amenazas a punta de pistola

Para dar validez a sus declaraciones, la diseñadora compartió todos los mensajes que ha intercambiado con la también cantante, desde el día que se comunicó con ella para pedirle sus prendas, hasta los últimos intentos que ha hecho por contactarla.

“Llevo semanas, desde antes de que llegara (a México) que le escribo y me deja en visto; ya le supliqué e hice todo lo que estaba en mis manos para no llegar no esto. Ni siquiera es el dinero, son nuestras cosas y no tienes por qué quedártelas”, agregó.

En la conversación que mostró a los medios, se puede leer como Sherlyn contactó a la empresaria para pedirle algunos diseños, pero una vez que comenzaron a pedirle las cosas de vuelta, simplemente se negó a contestar.



Foto: YouTube

Sherlyn salda su deuda

Tras darse a conocer la noticia, el programa “Ventaneando” reveló que la actriz ya se comunicó con Aline Moreno y le depositó, en su totalidad, la cantidad que le debía. Incluso, le mando la ficha de la transacción a la diseñadora para evitar más malos entendidos y comprobarle que el pago fue hecho correctamente.

Lee también: Hija de Paul Walker revela que se sometió a un aborto