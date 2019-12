Shawn Mendes deleita a sus fans en el Palacio de los Deportes

Sin Camila Cabello y sin su tema “Señorita”, Shawn Mendes deleitó a miles de fanáticos en su segunda fecha del Palacio de los Deportes, haciéndolos vivir una noche mágica y llena de romanticismo, con el recorrido de algunos de sus éxitos musicales.

Cientos de fanáticas que estuvieron haciendo guardia y esperando ver al canadiense a las afueras del hotel en el que se está hospedando en la Ciudad de México, aseguraron haber visto al padre de Camila Cabello, cantante con quien colaboró en la canción “Señorita”.

Tal noticia emocionó a los admiradores de la cantante cubano-estadounidense, quienes esperaban que fuera la gran sorpresa de la noche, pero aunque nada de eso sucedió, disfrutaron al máximo del espectáculo que ofreció Mendes.

Alrededor de las 20:20 horas el cantante salió al escenario con el tema “Lost in Japan”, seguido de “There's nothing holdin' me back” y “Nervous”, haciendo estremecer el Domo de Cobre por los gritos desgarradores de euforia de miles de asistentes.

Desde el primer tema que Shawn interpretó, el lugar se iluminó de luces de colores, que se prendían y apagaban al ritmo de cada canción, gracias a unas pulseras que fueron entregadas a todos los asistentes en la entrada del lugar.

Fueron en canciones como “Stitches” y “Bad reputation”, que las pulseras emitieron luz de color azul y de color blanca en “Never be alone”, por mencionar algunos temas.

La producción escenográfica no fue tan compleja, puesto que la intención fue que toda la atención se centrara en la interpretación y en cada movimiento del cantante. La pantalla detrás del escenario era circular con la que público se podía embelesar con diversos visuales, tal fue el caso de una luna, una puesta del sol, y otras más que acompañaron cada tema del intérprete.

En medio de la pista del recinto se colocó un pequeño escenario secundario que sostenía una rosa blanca gigante, en él interpretó “Life of the party”, “Like to be you” y “Ruin”.

Ya en “Treat you better”, el cantante regresó al escenario principal y la rosa empezó a cambiar de tonalidad a azul con morado, para que, posteriormente, el cantante se percatara de cómo sus admiradoras coreaban con entrega cada estrofa que él cantaba, fue en este lapso que Mendes cedió el micrófono en algunas ocasiones a sus fanáticos, quienes cantaron de principio a fin.

Con ese ímpetu emanado de la locura de 15 mil personas, de acuerdo a datos proporcionados por Ocesa, dio inicio “Particular taste", en donde todas las luces de las pulseras cambiaron a un color rosa pastel, que se transformó en rojo con su canción “In the morning".

“Ciudad de México muchas gracias por estar aquí… quiero que cada uno de ustedes se puedan sentir libres y felices, ustedes tienen el poder de cambiar el mundo para bien, no importa lo que pase nadie puede impedirnos eso”, fue una de las frases de agradecimiento del cantante.

Así comenzó a interpretar “If I can't have you" en donde hubo una explosión de colores, reflejados en la pantalla principal, que hizo que todos los asistentes gritaran con gran locura mientras que Shawn Mendes pedía repetidamente:“Vamos salten", haciendo retumbar todo el lugar.

Después de una intensa velada llena de emociones, el cantante cerró la noche con “Fix you” y su éxito “In my blood”.