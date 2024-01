Shannen Doherty muestra gran mejoría, a pesar del cáncer en fase 4 que padece: "Quizá Dios intervino"

Shannen Doherty acaba de recibir el sexto tratamiento para combatir el cáncer, que le fue detectado en 2020, y a pesar de que se encuentra en la fase 4 de la enfermedad, la actriz mostró grandes avances, luego de que a lo largo de las primeras cuatro terapias no registrara ningún avance significativo, por lo que ella misma ha descrito su mejoría como una intervención de Dios que, finalmente, le "está dando un respiro".

La actriz no la ha pasado nada fácil en los últimos años, desde que en 2015 fue diagnosticada con cáncer de mama; en ese momento, Shannen fue sometida a una mastectomía, así como recurrió a quimioterapias y radiación que la ayudaron a conseguir la remisión de la enfermedad, tras dos años, sin embargo, la enfermedad volvió en 2020 y, para el 2023, el cáncer ya se había extendido a sus huesos.

Con un cáncer en fase 4 diagnosticado, la actriz decidió no darse por vencida y seguir adelante con los tratamientos en contra de la enfermedad, aunque en su condición, parecía que no darían muchos resultados, pues luego de que su doctor de cabecera, el oncólogo y radioterapueta Amin Mirhadi, le recomendase un tratamiento nuevo de infusión, Doherty no mostró ninguna mejora, al cabo de cuatro intervenciones.

Doherty, decidida a buscar la mejor opción para tratarse, le dijo al doctor Mirhadi que, quizá, lo mejor era recurrir a otras alternativas, y aunque el experto le dio la razón, le pidió que esperaran un poco más antes de renunciar a su tratamiento de infusión, el que comenzó a mostrar efectividad en la sexta intervención a la que la actriz fue sometida, de acuerdo con lo que contó la estrella de TV en su podcast "Let´s be clear".

"Después de la sexta o séptima terapia, realmente vimos como el tratamiento fue capaz de romper la barrera hematoencefálica, ¿si llamó a eso un milagro?, sí, para mí esto que está pasando es un milagro, porque a pesar de que no parecía haber resultados, el doctor me alentó para seguir con el tratamiento; es un milagro de ese fármaco, un milagro, en el que quizá Dios intervino para darme un respiro, ¿sabes?, a veces buscamos que los milagros sucedan en los lugares incorrectos y están ahí, frente a ti", indicó ayer.

Anteriormente, en ese mismo podcast, la famosa actriz de "Beverly Hills, 90210" ha dicho que su última petición será que la incineren y, sus restos, descansen junto a los de su padre y su cachorro.

Además, ha instado abiertamente a las personas con las que no tiene una buena relación, que eviten asistir a su funeral, pues quieren que sea un día de fiesta, en la que sus seres más cercanos no lamenten su muerte, sino que la recuerden por las cosas buenas que compartieron.

