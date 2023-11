Shanik Berman rompe en llanto, luego de que Pepillo Origel la llamara "hocicona"

Shanik Berman se encuentra consternada debido a que Juan José Origel se molestó con ella por hablar en su programa de radio del supuesto enamoramiento del conductor, a tal grado que la llamó "hocicona", sin embargo, para la comunicadora eso no fue lo que más la hirió, sino que "Pepillo" creyera que habló de él con mala intención, pues asegura que es un gran amigo al que respeta.

Pepillo Origel no se imaginó todo el escándalo que provocaría una declaración que hizo en una entrevista con Matilde Obregón, cuando contó que había conocido una persona que provocaría que volviera a creer en el amor, sin embargo, el hecho de que dijera que se tratara de alguien 46 años menor que él produjo que la noticia se hiciera tendencia, situación que molestó al periodista.

Durante su programa "Con permiso", Origel expresó que ya estaba cansado de que se habla de él a raíz de sus más recientes declaraciones y desmintió sus propias palabras, al decir que no estaba enamorado: "Son puras mentiras, hombre. Yo fui con Matilde y le dije: -Ay sí, estoy enamorado´´, ¿me voy a enamorar a estas alturas?, si no me enamoré cuando tenía edad, pendej*s", indicó.

El periodista no sólo estaba molesto, sino que mostró su decepción en relación a que personas cercanas a él abordaron el tema, a sabiendas de que era un asunto que lo incomodaba, como fue el caso de Shanik Berman, quien de hecho acaba de aparecer en "Con permiso" junto a Pepillo, debido a que Martha Figueroa se había tenido que ausentar.

El descontento del conductor fue tal que le advirtió a Berman que no volvería a invitarla a su programa y hasta "hocicona" la llamó: "Shanik, aquí no te vuelvas a aplastar nunca, por andar hablando de mí, hocicona, dejen que venga...".

Estas palabras, en vez de causar la indignación de Shanik, lo único que le provocaron fue angustia de que el conductor se molestara con ella, pues tiene una amsitad muy cercana, por lo que cuando tuvo la oportunidad de dar su réplica en "Todo para la mujer", la conductora no dudó en dar una explicación, pero mientras hablaba no pudo evitar que la voz se le entrecortara y le brotaran algunas lágrimas.

"Estoy muy triste por algo que pasó... me dan ganas de llorar, porque yo lo adoro y yo jamás lo hubiera lastimado", destacó cuando Maxine Woodside le preguntó lo sucedido.

Berman explicó que lo único que había hecho era hablar del tema, sin omitir ningún juicio, pues lo único que agregó fue que ahora Pepillo podría tener un pretexto de viajar con frecuencia Dubai, una de las ciudades más costosas del mundo y donde supuestamente vive la persona de la que el conductor se enamoró, ya que se presume que el conductor tiene mucho dinero pero es muy discreto a la hora de manifestarlo.

"¿Te pareció algo ofensivo lo que dije?", cuestionó Shanik a Maxine.

"¿Cómo crees que yo diría algo malo de ti?", envió a decir a Pepillo. "Si sangre necesitas, mi sangre te la doy. Pepillo, lo único que te quiero decir es que yo te amo con toda el alma, yo quiero tu felicidad, porque lo que es tu felicidad también es mi felicidad, pero si no estás enamorado qué bueno, porque seguirás siendo el soltero más codiciado de México, si fue un error lo que dijo, vuelves a hacer el soltero más codiciado de México, ¿Quién no quiere andar con él? Es más, por favor, pido tu mano", expresó.

