"Hocicona", le dice Pepillo Origel a Shanik Berman, por hablar de él y su supuesto enamoramiento

Juan José "Pepillo" Origel explota contra las personas que han especulado acerca de su vida íntima, luego de que en una entrevista sugiriera que podría estar enamorado de una persona 46 años menor que él, pero sobre todo le envió un mensaje a una de sus colaboradoras, la periodista Shanik Berman, a quien llamó "hocicona", después de unirse a aquellas y aquellos que han alimentando los rumores, motivo por el que le advirtió que no volvería a invitarla a participar en su programa.

Hace unas semanas, el periodista fue entrevistado por Matilde Obregón, y casi al finalizar la charla, Pepillo dijo muy entusiasmado que en su último viaje a España había conocido una persona de origen mexicano pero que residía en Dubai que le movió los sentimientos, pues si bien, desde hace años había cerrado la puerta a la posibilidad de enamorarse, reconoció que era un ser humano que valía mucho la pena, y que ni la diferencia que se llevaban era un impedimento para que se sintiese ilusionado, como hace mucho no lo hacía.

Lee también: Pepillo Origel revela que encontró el amor en una persona 46 años menor que él

"Mira, no es que esté enamorado, lo que pasa es que conocí a alguien en Madrid y me encantó sentir lo que hace mil años no sentía, te lo juro, porque digo, pues ya no tengo edad para andarme enamorando ni andar haciendo esto ni nada, pero me encontré una persona que realmente vale mucho la pena", dijo, asegurando que no había nada que le impidiera decirlo a los cuatro vientos.

Al poco tiempo, las declaraciones del conductor se hicieron virales, pues a pesar de ser una figura pública desde hace muchas décadas, su historial amoroso resulta desconocido para el público, pues nunca ha presentado a una pareja y, en este caso, aseguró a Obregón que sólo estaba esperando regresar a su natal Guanajuato, para llevar a la persona que conoció en España para presentársela a sus hermanos, comentario que sugirió que se trata de cosa serie.

"Es de aquí pero vive en Dubai, pero bueno... vamos a ver qué pasa, (tiene) 30 (...) Estoy muy contento, es como volver a vivir, no les he dicho a mis hermanos porque necesito ir a León, necesito presentarlos", destacó.

Lee también: Shanik Berman le "roba" un beso a Emmanuel Palomares, la condenan en redes sociales

Sin embargo, todo el ruido que causaron su declaraciones ya pasaron factura al presentador que en la más reciente emisión de su programa "Con permiso" aprovechó para hablar de su inconformidad, a tal grado que negó estar enamorado, como sugirió hace sólo unos días, destacando que si cuando era joven no terminó por encontrar una persona que cumpliera con sus expectativas en el amor, por qué las personas creerían que lo haría ahora, a sus 76 años.

"A mí me tienen hasta acá, como decía Carmen Armendaríz, de todo lo que han hablado de mí, pero miren", dijo mientras dirigía una seña obscena a la cámara que lo estaba grabando.

"Hasta en León, en el periódico donde yo trabajé, una que no sé ni quién es; de esas periodicuchas, pues habló también (...) y toda la gente que habló de mí, son puras mentiras, hombre. Yo fui con Matilde y le dije: -Ay sí, estoy enamorado´´, ¿me voy a enamorar aestas alturas?, si no me enamoré cuando tenía edad, pendej*s", indicó.

Finalmente, envió un mensaje directo a Shanik Berman, que sustituyó a Martha Figueroa durante su ausencia del programa, por haber hablado del tema, a pesar de que son colaboradores y a sabiendas que era algo que a él le molestaba: "Shanik, aquí no te vuelvas a aplastar nunca, por andar hablando de mí, hocicona, dejen que venga...", precisó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc