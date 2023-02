Shanik Berman habla de la polémica de Ana María Alvarado: "No me gustó que lincharan en redes sociales a Maxine"

El supuesto despido injustificado de la conductora Ana María Alvarado del programa “Todo para la mujer”, el proyecto que compartió por más de treinta años con su excolega Maxine Woodside, sigue causando división de opiniones, pues ahora es la también presentadora Shanik Berman quien dio su postura sobre el tema y explicó que le parece “injusto” el trato que ha recibido en redes la locutora de 74 años.

Recordemos que hace unas semanas, Alvarado expuso a través de su programa de Youtube ,“El precio de la Fama”, que la llamada Reina de la radio había tomado la decisión de correrla por aparente “desquite”, ya que la relación se fracturó después de que contara en un en vivo que llevaba días recibiendo malos tratos de Máxime, además que en ese momento tenía la instrucción de acudir solo una vez por semana al programa cuando antes era prácticamente su mano derecha.

La explicación suscitó una ola de comentarios negativos en contra de la experimentada comunicadora y cuando Alvarado intentó conciliar con Woodside, esta le diría: “Que triste que este sea el final, esto terminó aquí”.

Cabe mencionar que la propia Maxime salió a desmentir las declaraciones de su compañera y aseguró que aún tiene un lugar en la empresa.

Pero entre los dimes y diretes la polémica siguió.



Maxine Woodside y Ana María Alvarado. Foto: Ariel Ojeda, Archivo El Universal/ Instagram @anamaalvarado

¿Shanik Berman tiene pleito con Alvarado?

Shanik Berman quien también es colaboradora de la Reina de la radio le dio otro giro al tema al opinar en un programa en vivo.

En “El chismorreo” de Multimedios, Berman fue cuestionada por los conductores, ya que también tuvo un enfrentamiento con Alvarado en una emisión de “Con permiso”.

Si bien la periodista aclaró que no tiene ningún problema personal con la presentadora y explicó que la aprecia, el conductor de espectáculos Fabián Lavalle revivió el video de la discusión y dijo: “No te lo creo, no empecemos con mentiras, si hablaste pestes de ella, ¿cómo que la quieres? Vamos a recordar lo que dijiste y ahorita te vas a retractar, vamos a ver lo que dijiste”.

Luego del clip, Berman reiteró que es amiga tanto de Maxine como de Alvarado: “lo único que le pregunté fue ‘¿Es cierto que la vas a demandar el martes?’, porque yo lo estaba oyendo en el programa de Inés Moreno”, dijo.

Asimismo abordaron las especulaciones respecto a que Berman sería el remplazo de Ana y si esta tomaría la oportunidad en caso de que se le presentara.

Tras ello, la presentadora comento: “No, porque yo ya tengo mi programa, papi, aparte tengo el gran honor de estar con ella (Maxine); a ver, todos tenemos sueños con esta vida: mi sueño era tener mi propio programa de televisión con mi nombre, era tener un programa de radio, mi sueño era estar con Maxine Woodside”.

Y externó: “O sea, no me gustó que lincharan en redes sociales a Maxine, que siento que con tanta entrevista que dio Anita el resultado fue un linchamiento asqueroso, y ahí no es como con Yuridia”

También detalló que por la controversia, la Fiscalía no apoya a Woodside : “Ahora que todo mundo la ofendió diciéndole cosas asquerosas. Yo nunca he estado de acuerdo con las injusticias, y cuando todo mundo se le va encima a alguien y quieren hacer leña del árbol caído”, concluyó.