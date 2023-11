Shakira tenía música para todos: con Karol G —con quien estuvo nominada—, con BZRP y con sus hijos; la de los Latin Grammy realizados en Sevilla fue su noche.

Y comenzó con la colombiana ganando con el DJ argentino Mejor canción pop, por “Music Sessions, Vol. 53”.

“Quiero compartir este Grammy con mi público latino en España, Colombia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, a quienes les debo todo. También quiero compartirlo con mi público español que me ha acompañado en las buenas y en las malas; apoyo, eso jamás se me olvidará, España”, dijo al tiempo que sus hijos Milan y Sasha la miraban desde el público.

Más tarde, luciendo un vestido dorado con la imagen de una virgen en el pecho, Shakira cantó “Acróstico” junto a Sasha y Milan, uno de los momentos más emotivos de la noche.

“Le dedico el premio a mis hijos, Milan y Sasha, que les he prometido que voy a ser feliz”, dijo Shakira al recibir su premio a Canción del año, minutos después, también por “Music Sessions, Vol. 53”.

Pero en tierras españolas, donde por primera vez se celebró esta entrega de premios, no podía faltar una de sus representantes: Rosalía, quien brindó una versión sentida del tema “Se nos rompió el amor”, del compositor Manuel Alejandro y que hiciera un éxito Rocío Jurado, tal vez un mensaje para su expareja, Rauw Alejandro.

La representación mexicana estuvo a cargo de Carín León, quien obtuvo el Grammy a Mejor álbum de música norteña por Colmillo de leche, y el sonido de los corridos tumbados sonó en Sevilla cuando Peso Pluma y Eslabón Armado interpretaron el éxito “Ella baila sola”, ganándose el aplauso.

También se entregaron premios especiales como Premio a la Excelencia Musical, que este año fue entregado a Ana Torroja, quien lo comparó como un abrazo que da un amigo cuando le dice que lo está haciendo bien.

A la italiana Laura Pausini le otorgaron el premio Persona del año, el cual recibió de manos de Karol G.

Rosalía interpretó “Se nos rompió el amor” y Natalia Lafourcade triunfó gracias a su disco De todas las flores. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

“He tenido una vida muy privilegiada por cantar en español. Me he sentido adoptada como una hija y como una hermana... tengo tíos, padres y hermanos españoles que me han criado y dado la posibilidad de ser la italiana más latina del coño mundo”, dijo Pausini antes de interpretar algunos de sus temas como “La soledad” y “En cambio no”.

Natalia Lafourcade posa con los Grammy Latinos al ‘Mejor Álbum Cantautor’ y ‘Mejor Canción Cantautor’, ambos por su producción 'De todas las flores', en la alfombra roja de la gala anual de los Latin Grammy, este jueves en Sevilla. Foto: EFE/Jorge Zapata

Música para todos

La noche de los Latin Grammy tuvo música de todos los géneros, fusiones y colaboraciones, así vimos en el escenario a el DJ David Guetta, quien se unió a Ozuna para interpretar un tema de su álbum Cosmo.

El premio a Canción tropical fue para “Si tú me quieres”, una colaboración entre Fonseca y Juan Luis Guerra. En seguida, se dio paso a la actuación de Alejandro Sanz, quien realizó una versión flamenca de “Corazón partío”.

Le siguió Juanes, quien ya había recibido en la premier su reconocimiento por Álbum rock pop; para interpretar “Camisa negra” al lado de los contendientes a Mejor nuevo artista, Borja, Ana del Castillo y Gale, por mencionar algunos.

David Bisbal entregó a Niña Pastori su Latin Grammy por Álbum de música flamenco para su producción Camino; Julieta Venegas se llevó el premio a Álbum vocal pop por su disco Tu historia, y Antonio Banderas recibió el Premio de la Presidencia de 2023.

Latin Grammy

Amor en la alfombra roja

Danna Paola, quien fue conductora, lució un vestido corto “quemado”. Foto: EFE

Nicki Nicole y Peso Pluma acudieron juntos haciendo oficial su relación. Foto: EFE

Evaluna Montaner con un vestido transparente y Camilo con un traje oversize. Foto: EFE

Evaluna Montaner con un vestido transparente y Camilo con un traje oversize. Foto: EFE