Shakira: esta es la canción que escribió con ayuda de uno de sus ex (y no es Piqué)

Shakira ha sabido explotar cada una de sus rupturas amorosas. Con cada separación la colombiana ha lanzado canciones que definitivamente pasaron a la historia. Según ella misma detalló hace un tiempo su vida real siempre ha sido una especie de fuente de inspiración en cada una de sus letras.

Lee también: Clara Chía Martí: así lucía la novia de Gerard Piqué antes de conocerlo en la preparatoria

Incluso, sus los últimos 3 éxitos de Shakira han estado dedicados abiertamente a Gerard Piqué. Junto a el productor argentino Bizarrap, la barranquillera ni siquiera disimuló la dedicatoria y hasta metió el nombre de su ex y de la tercera en discordia entre sus acordes. Sin embargo, esta no es la primera vez que lo hace.

Hace años atrás, Shakira tuvo un romance con un famoso actor con quien incluso hasta casi pasa por el altar. A Osvaldo Ríos no solo le debemos haber sido la musa que inspiró “Moscas en la casa” sino también parte de la letra de otro de los temas más famosos de la intérprete de “Pies Descalzos”.

Cuál es la canción que Shakira escribió con la ayuda de Antonio Ríos

Shakira quedó devastada en la década de los 90’ cuando terminó su relación con Antonio Ríos. Al igual que en otras oportunidades, la tristeza la llevó a escribir. “Moscas en la casa” es el sencillo que le dedicó al actor y el cual le valió el salto a la fama internacional. Pero, además, el galán también la ayudó a escribir otro de sus éxitos.

Lee también: No podrás creer la apariencia de Angelique Boyer hace 19 años cuando debutó con su personaje Anette en "Corazones al Límite"

“Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: Nene ¿te puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo? Yo le dije que sí, eso es tuyo, no es mío. Yo te lo regalé”, explicó el ex de Shakira. Según Antonio Ríos, la colombiana le había pedido su permiso para incluir en uno de sus temas parte de un poema que él le había escrito a ella.

“Tienen este verso: Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre el viento. Ese verso ella me pidió permiso para incluirlo y fue un regalo que yo le hice”, agregó Antonio Ríos dejando en claro que parte de la letra de “No Creo” se la debemos a él.