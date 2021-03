Sergio Tovar Velarde termina tras cuatro años película con Elizabeth Valdez

Cuatro años pasaron para que "Mundos cósmicos", película con Elizabeth Valdez y Jorge Luis Moreno, pudiese ser terminada en plena pandemia por Covid-19.

Sergio Tovar Velarde, su realizador, aprovechó dos semanas del 2020 para encerrarse con un equipo creativo y darle acabado visual a secuencias psicodélicas de los personajes que tienen "viajes" mentalales.

La película donde también participan Diana Bracho, César Ramos y Alonso Echánove se rodó durante 2016, pero definir cómo se verían dichas psicodelias marcaría cómo se verían las reacciones de la pareja.

"Determinarían cómo iban a percibirse las escenas, entonces vimos muchas cosas, como animación 3D, y eso fue lo que atrasó la posproducción; nos fuimos a un retiro cinco artistas, dijimos nadie sale del departamento hasta que quede esto y por fin se logró", cuenta Tovar Velarde.

El director es conocido por sus largometrajes "Cuatro lunas" y "Aurora boreal", así como por cortos como "La voz de las cigarras" y "Edén", este último estará disponible a partir de esta noche para celebrar los 25 años de carrera de su creador.

"Edén", ganador en el festival de Cine de Guanajuato y que recorrió países como España., Francia y Alemania, sigue a una niña a quien le crece una planta dentro del cuerpo. Su abuelo, desesperado, lucha por salvarle la vida mientras intenta que la pequeña no se entere de ello.

"Cuando me di cuenta de los 25 años que tenía (como director) dije, bueno, podemos no hacer nada o sí, entonces me di cuenta que las personas normalmente tenememos memoria corta y que lo más triste para una película es que caiga en el olvido", reflexiona.



"Dije: qué pasa si las desempolvo y comienza a cubrir a ese público que no la vio o que quiere volver a verlas y así estamos ahora", agrega.

Así que desde del año pasado, cada semana, ha ido subiendo uno de sus proyectos remasterizado. "Edén", filmado en 2007, representa la mitad del camino en las exhibiciones.

En el elenco se encuentran Miguel Ángel Medellín, Camila Fareindza, Esteban Monroy, América González, José Guadalupe Montes, Ana María Benítez y Francisco Encarnación.

nrv