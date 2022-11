Sergio Mayer dispara contra Luis Miguel, ex de su esposa Issabela Camil

El romance entre Luis Miguel e Issabela Camil fue uno de los más significativos en la vida del cantante. El vínculo que tenían se había cultivado desde niños y cuando fueron mayores de edad quisieron avanzar en su noviazgo. Así lo mencionó Jaime Camil en una entrevista con “Ventaneando”, donde contó que la unión ocurrió cuando el artista volvió de Estados Unidos.

“Regresó y tenía 18 o 19 años y ya no eran hermanos, ya empezaron a salir como pareja”, fue parte de las declaraciones del que podría haber sido el suegro de “El Sol de México”. Pero no resultó de esta manera porque luego de estar juntos durante siete años, decidieron separarse y en parte se debió a la exposición pública, la prensa y las cámaras, que no eran del agrado de Issabela.

¿Qué dijo Sergio Mayer de Luis Miguel y su relación con Issabela Camil?

El expolítico estuvo de invitado en el programa "Montse & Joe", a cargo de Yolanda Andrade y Montserrat Olivier, y allí fue cuando le preguntaron sobre su esposa y la relación que tuvo con “Luismi”. Conforme iban avanzando las preguntas, Sergio Mayer mencionó que a Camil siempre se la ha criticado por haberlo elegido a él como su esposo.



Sergio Mayer e Issabela Camil. Fuente: Instagram @fans_de_issabela_camil

Sergio Mayer, Issabela y sus hijas: Antonia y Victoria. Fuente: Instagram @fans_de_issabela_camil

Cuando las conductoras le preguntaron al activista qué pensaba sobre la decisión de su esposa de haberlo elegido para formar una familia, este respondió: "De repente hay gente que cuestiona y dice: ‘¿Cómo prefirió a Sergio Mayer que a Luis Miguel?’ Le digo, pues los hechos hablan por sí solos. Es que yo tengo dos bolitas que me suben y bajan”. La respuesta fue una alusión a “Banana”, la pieza musical del grupo Garibaldi.

Yolanda y Montserrat también le preguntaron si envidiaba algo del artista de 52 años. La respuesta del esposo de Issabela fue que si algo tiene que reconocerle es la capacidad para cantar: "Quizá lo que yo podría envidiar es su voz y lo respeto mucho como cantante”. Además agregó: “Creo que es uno de los cantantes contemporáneos más importantes que hemos tenido. Mis respetos con la voz que tiene”. “Pero de ahí en fuera, no hay nada que yo pueda envidiar", fue contundente con la comparación propuesta por las conductoras del programa.