¿Separados al nacer? Guillermo del Toro se compara con un personaje de "Star Wars" y desata reacciones en redes

En 2015, el cineasta mexicano Guillermo del Toro expresó a ¡Yahoo Movies su deseo de contribuir a la icónica franquicia de "Star Wars" al crear una película que explorara los orígenes de Jabba el Hutt, tomando inspiración del estilo narrativo de "El Padrino" de Francis Ford Coppola.

Aunque recientemente se hizo público que el guionista estadounidense David S. Goyer consideró a del Toro para dirigir un proyecto en la lejana galaxia en 2019, el sueño del cineasta de llevarlo a cabo aún no se ha materializado. Inicialmente, no se revelaron detalles concretos de su idea. Sin embargo, con el tiempo, han comenzado a emerger algunos aspectos de su visión.

Resulta que esta película se centraría en el mercenario Jabba the Hutt y su historia de ascenso para convertirse en un jefe criminal intergaláctico, hasta su derrota por parte de Luke en el planeta Tatooine. Los detalles se convirtieron en noticia, y las notas periodísticas sobre ello fueron tomadas con humor por el ganador del Oscar. Posteriormente, él compartió en su perfil de Twitter una fotografía en la que se compara humorísticamente con Jabba, acompañada de la leyenda "Separados al nacer".

Captura vía Twitter.

Los seguidores del originario de Guadalajara, Jalisco, no tardaron en reaccionar al juego del famoso y manifestaron su deseo de que realizara el proyecto cinematográfico. Comentarios como "Dame esa película de Jabba", "Eres tan adorable", "(Jabba y tú) Hermanos de otra madre" y "Eres mucho más guapo que ese monstruo de lodo. Más creativo también" inundaron su perfil.

Antes de que se discutiera su participación en la película, Guillermo del Toro expresó su entusiasmo: "sólo soy un ´geek´ que ha estado mirando y ahora está hablando sobre esto. Yo haría una película de Jabba el Hutt al estilo de “El Padrino”. Saber qué hizo para conseguir ese poder'.

Asimismo, compartió las razones que lo inspiraron: "Uno, porque es un personaje que se parece mucho a mí, y otro porque me gusta. Me encanta la idea de Hutt al estilo mafia, un complejo golpe final. Me fascina ese personaje".