Secuelas del Covid impiden que Rubí cante en el escenario de "La academia"

Dolor de garganta, falta de aire y flemas son los síntomas que sigue presentando la académica, Rubí Ibarra, a pesar de que ya dio negativo al virus del Covid-19.

Este domingo, la joven fue sometida anuevas pruebas que revelaron que el virus ya se encontraba fuera de su organismo, por lo que pudo vovler al escenario de La “La Academia”, aunque tenía todas las ganas de poder rpesentarse y cantar, esto no fue posible ya que su etado de salud le impidió montar su número; además de que se sentía mal físicamente.

En su primera aparición, en el concierto número 15, la potosina llegó con un cubrebocas y se dijo feliz de poder reintegrarse con sus compañeros; además de que comentó que ests días que estuvo aislada no la pasó nada bien:

“La verdad la semana estar aislada sí fue muy duro porque no tenía comunicación con nadie, tuve que hacer las cosas yo sola y realmente fue muy duro, pero bueno, aquí estoy gracias a Dios”, dijjo.

La alumna también expresó su deseo por presentarse ante al público; sin embargo, y tras una revisión médica, el director, Alexandra Acha informó que Rubí tampoco cantaría en esta gala, ya que se encontraba muy débil y no quería exponerla.

“En conjunto con el comité, con los maestros y por supuesto un servidor, no sería justo para ella participar hoy. No está lista, no está bien de la voz, trae muchísimas flemas que se engrosan con estas secuelas del COVID19; le falta el aire, está débil, no tiene nada de resistencia y yo, por supuesto, he decidido que no puede participar y no la quiero exponer a un fracaso tan obvio, tan estrepitoso”.

Ibarra, agregó que las secuelas de la enfermedad siguen estando presentes en su cuerpo, por lo que intentaría recuperarse al cien po ciento antes de volver a cantar.

“La verda, me duele mucho la garganta. Ahorita que estaba haciendo la evaluación con el director y el profe, tengo muchas flemas, me falta mucho la respiración, no me siento bien”, compartió.

Por último y antes de salir, Rubí a gradecio a sus fans y a toda la gente que la apoya por estar tan pendiente de ella y las muestras de cariño que ha recibido: “Muy agradecida porque yo sin ellos la verdad no estuviese aquí, agradezco el cariño y el apoyo que me han dado y la verdad me siento muy contenta”, concluyó.

