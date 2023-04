Sebastián Rulli revela si Santi, su hijo, es víctima de bullying

Sebastián Rulli confió que su hijo Santi se ha sentido incómodo por su altura pues, a su corta edad, mide 1,90, por lo que el actor reveló si el adolescente ha llegado a ser víctima de bullying entre sus compañeros, como hace pocos meses vaticinó su mamá, Cecilia Galeano, que no perdió de vista que para tener sólo 13 años, tiene una estatura muy fuera de lo común.

Este sábado, el actor argentino fue captado cuando estaba a punto de abandonar las instalaciones del Aeropuerto de la Ciudad de México pues, así como le sucedió a muchas otras personas, a poco tiempo de abordar su vuelo, se percató de que había sido víctima de la sobreventa de boletos, situación que sucede con regularidad en fechas como esta; la Semana Santa.

Lee también: "Sí se nos salió de las manos": presidente del Patronato de la Feria del Caballo

Sin embargo, el actor no se mostró molesto ni inaccesible y, en cambio, dijo que comprendía la situación:

"No, todo mal, todo mal... pero bueno, creo que son las fechas, es legal así que sobrevenden los vuelos y toca regresar más tarde, son varias horas (vamos) a regresar en la noche (...) no hay que enojarse, el que se enoja pierde, no vale la pena, un par de horas perdidas nada más", dijo a la comunicadora Berenice Ortiz y otros medios de comunicación que se encontraban en el recinto.

Pero para emprender este viaje, Rulli no viajaba sólo y tampoco en compañía de Angelique Boyer, su pareja, sino a lado de nada más y nada menos que de Santiago, su único hijo, así como de la compañía de un amigo, debido a que el actor quiso aprovechar que el joven no tiene clases y que él tuvo un tiempo libre para poder disfrutar de unas vacaciones juntos.

Santi, el hijo que Sebastián Rulli y Cecilia Galeano, cumplió 13 años hace dos meses. Foto: Instagram

"Estamos muy emocionados, este viaje es muy especial, va a ser su curso de buceo, así que vamos a viajar a otro Universo, estamos de vacaciones vamos a disfrutar", destacó el actor.

Lee también: Aylín Mujica, testigo de accidente que cobró dos vidas en Teotihuacán

Hijo se Sebastián Rulli ya lo rebasó en altura

Y entrando en el tema de Santi, que lució una camiseta blanca y unos audífonos de diadema mientras caminaba a lado de su padre, Sebastián contó a los medios que pese a que su hijo tiene sólo 13 años ya mide 1, 90, destacando que ya hasta lo superó en altura y aunque reconoció que su estatura lo ha hecho sentir incómodo por el hecho de sobresalir entre sus compañeros, sin embargo, destacó que es un adolescente muy seguro de sí y ha sacado ventaja de su complexión.

"Sí es el más alto pero (de la escuela), pero por suerte, le gusta mucho el basket así que lo toma como algo muy positivo (...) tiene una autoestima muy fuerte, siempre estamos trabajando su mamá y yo para que esté bien firme", detalló.

Santi, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galeando, se dedica a diferentes deportes pero también suena en convertirse en un gamer profesional cuando crezca. Foto: Instagram

De hecho fue Ceci Galenado quien, a pocos días de que Santi cumpliera los 13 -el pasado enero- la que destacó que, al percatarse de la gran altura de su hijo- llegó a temer que fuera víctima de bullying, pero ella calculó que su segundo hijo medía un centímetro menos de lo que declaró su padre: "Un metro 89 con trece años; lo veía con todos sus amiguitos y decía: ´-Dios mío, lo que le espera´".

De esa manera, Sebastián ahondó que para evitar que su hijo se sienta inseguro, él y Cecilia se comunican con Santi para que se sienta bien consigo mismo y sepa que lo importante se encuentra en el interior y no en el exterior.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc