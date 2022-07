Se lanzan contra Mario Bezares: Recrea con humor momento previo a la muerte de Paco Stanley

Tras 23 años del asesinato de Paco Stanley, el tema de cómo ocurrieron las cosas, y los nombres de los involucrados y los culpables, sigue dando de qué hablar.

No sólo Paul Stanley, hijo del conductor, protagonizará una serie que cuente este hecho, sino que Mario Bezares, amigo de Paco, también lanzará una serie con su propia versión de lo acontecido, y parece que ya está calentando motores, eso sí, muchos cibernautas no lo han tomado con el mismo humor que él.

Bezares, que en su momento fue uno de los presuntos culpables del asesinato de Stanley, ocurrido el 7 de julio de 1999 en un conocido restaurante de la Ciudad de México, compartió un TikTok en el que hace una clara referencia a uno de los momentos pevios a la tragedia.

Él mismo ha contado en diversas entrevistas que minutos antes de la tragedia, él y Paco fueron juntos al baño, Stanley terminó primero y se adelantó a la salida, instantes después se dió el ataque a las afueras del restaurante.

En el video que compartió en sus redes sociales, Bezares aparece con su familia en un restaurante, él se levanta y dice que irá al baño, inmediatamente después el resto de su familia se levanta y le dice que lo acompañará.

"Ni mi familia me respeta", dice Bezares mientras sus familiares expresan: "Todos al baño, todos".

Aunque muchos de sus seguidores celebraron que se tome las cosas con humor, otros condenaron que tome a broma algo tan triste y lamentable.

"Qué padre que él y su familia ahora puedan bromear con el suceso, cosa que no creo que pase con la familia de Paco". "A Paul Stanley no le gustó tu video". "Dime que fuiste culpable sin decirme que fuiste culpable". "Pésima broma, pero hay algo que se llama karma". "La verdad no es tan chistoso si el mismo hace esa broma".

Hace unos días, influencers hacieron una parodia sobre la muerte de Paco Stanley, lo que geberó una ola de críticas.



"Revivirán" a Paco

Ahora que la bioserie de Paco Stanley ya está autorizada y en proceso de realización, el abogado Guillermo Pous, quien es asesor legal de los hijos de Paco, confirmó que además de su producción habrá otros dos materiales no autorizados que estarán en plataformas digitales, uno de ellos es el que realizarán Paola Durante y Mario Bezares con su versión de lo sucedido después de ser encarcelados como sospechosos del asesinato de Stanley.

Sobre el misterio que aún envuelve el asesinato de Paco Stanley, su hijo Paul prefiere dejar las cosas así, es sí, suele recordar a su padre en sus redes, donde recuerda lo mucho que lo quiere y que lo extraña.

En 2018, en entrevista con Adela Micha, Paul fue cuestionado sobre si creía que Mario Bezares había tenido algo que ver con lo ocurrido a su papá.

"Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó, ya mejor ni le mueves", dijo.

