Anahí se ausenta en concierto de RBD, pero fans le muestran su apoyo en redes: "Estamos contigo"

En los últimos días, las y los fans de Anahí han mostrado consternación debido al estado vulnerable de salud de la cantante, quien tuvo que abandonar pleno escenario este viernes tras experimentar dolores severos, lo que la llevó a ausentarse en la presentación de RBD de anoche y aunque, hasta el momento, no ha confirmado ni cancelado su participación en el concierto con el que la banda se despedirá de Brasil, sus seguidores no sólo no están desilusionados, sino que se han solidarizando con la interprete, enviándole un sinfín de mensajes donde le refrendan su apoyo.

La conexión que RBD, especialmente de Anahí, tiene con el público brasileño es innegable, pues desde hace muchos años, y a pesar de haber puesto una pausa a su carrera como cantante, la también actriz nunca perdió contacto con sus fans de esa región, a quienes habitualmente les dedica publicaciones recordando la época en la que ella y los integrantes de la banda pisaron su territorio, cuando la RBDmanía llegó a hasta los sitios más recónditos inimaginables.

Luego de esa época, la cantante procuró visitar Brasil al relanzarse como solista, cuando en 2010 llegó a todas y todos sus fans el "Mi delirio world tour" y, más tarde, cuando dejó de cantar, seguía añorando la región que tanto la apoyaba, pues hubo una ocasión que publicó un tuit donde aseguraba que había soñado con sus seguidores brasileños.

Por ese motivo, Anahí era una de las integrantes de la banda que estaba más entusiasmada de volver a Brasil, a tal grado que desde su arribo a tierras "canarinhas", mostró vestuarios que fueron diseñados especialmente para lucir frente a sus fanáticas y fanáticos brasileños, como también mostró la ya clásica playera con una frase, en la que denotaba la gratitud que siente por el amor que siempre ha recibido en ese país.

Sin embargo, desde que la banda ofreció su quinto concierto en Brasil, el pasado jueves 16 de noviembre, Anahí no pudo contener las lágrimas al confesar que llevaba días sintiéndose mal, con dolor en los huesos y la cabeza, pero su motivación para no abandonar los escenarios eran todas aquellas personas que se encontraban en el auditorio Allianz Parque, pero al día siguiente, sus molestias se intensificaron y tuvo que abandonar el concierto para ser trasladada en una camilla de hospital.

Desde ese entonces, la cantante de 40 años ha compartido diferentes publicaciones donde connota la tristeza que vive de no poder estar en el escenario con sus compañeros y cumpliendo con los conciertos pactados, sin embargo, una infección renal la mantiene en reposo, luego de causarle graves molestias durante días.

La confirmación de que Anahí no se presentaría con los RBD consta de la fecha de 18 de noviembre, pues del concierto que la banda ofrecerá hoy, y con el que se despedirá que su estancia en Brasil, no se ha dicho nada en concreto, pero se cree que la cantante tampoco se presentará, pues hace 18 horas escribió un tuit a sus fans asegurando que haría todo para mejorarse muy pronto.

La comprensión de sus fans ha sido una sorpresa grata para Anahí, quien temía que sus seguidores se decepcionaran de ella por no presentarse a un concierto tan esperado, como es la reunión de la banda, sin embargo, sus muestras de cariño han sido vastas, pues en sus redes sociales a cientos de mensajes desde esta mañana, donde le preguntan a la interprete de "Sálvame" cómo amaneció y qué hay de nuevo con su estado de salud; también hay quienes le piden que no se impaciente, pues lo más importante es que se enfoque en su salud.

La solidaridad de sus seguidores no se quedó ahí, pues en el concierto de anoche, corearon a todo volumen las partes en que Anahí canta, del mismo modo que Christian Chávez hizo un homenaje a la cantante, usando un vestuario parecido al de ella, e interpretando "Así soy yo".

