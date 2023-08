Sarah Jessica Parker lanza línea de cuidado para la piel para mujeres +55 con fines solidarios

Sarah Jessica Parker es una de las más reconocidas actrices del mundo y toda una eminencia entre las mujeres más hermosas del ambiente artístico. La nacida en Ohio, Estados Unidos, tiene 58 años y es conocida por haberse puesto en la piel del personaje ‘Carrie Bradshaw’ en la serie televisiva ‘Sex and the City’.

Sarah Jessica Parker posando. Fuente: Instagram @sarahjessicaparker

Ganadora de cuatro Globos de Oro y dos premios Emmy, entre otros, la actriz norteamericana ostenta una gran trayectoria ante las cámaras. Sarah Jessica Parker también se destaca en Instagram en donde acumula más de 9,3 millones de seguidores y en donde comparte todo lo referido a sus proyectos laborales, los viajes que realiza y los eventos sociales a los que es invitada.

Sarah Jessica Parker lanza línea de cuidado para la piel

Considerada una de las mujeres más bellas de la industria audiovisual, Sarah Jessica Parker se ha transformado en toda una inspiración para las mujeres que buscan verse bien. Su gran sentido de la moda también sobresale cada vez que se dispara un flash y la actriz impone tendencia con cada outfit con el que posa.

En las últimas horas, Sarah Jessica Parker revolucionó a sus fanáticos en las redes sociales al hacer el lanzamiento oficial de una línea de productos para el cuidado de la piel. Se trata de productos destinados a mujeres mayores de 55 años y en el marco de una campaña con fines solidarios y pensados para las generaciones futuras.

“Hoy lanzamos oficialmente mi nuevo conjunto de productos para el cuidado de la piel clínicamente probados de @rocskincare. Todas las ganancias irán al programa de cuidado comunitario RoC x SeekHer Look Forward”, escribió Sarah Jessica Parker en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram. La iniciativa apunta al trabajo con adolescentes en el marco de una educación optimista y multifacética, a lo que la protagonista de ‘Sex and the City’ no dudó en sumarse.