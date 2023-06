Sarah Jessica Parker: así crecieron los hijos de la protagonista de ‘And Just Like That…’

Sarah Jessica Parker es sin dudas una de las actrices preferidas por las mujeres luego de su icónico personaje Carrie Bradshaw, la protagonista de Sexo en Nueva York, una producción de HBO que sigue siendo un éxito. Consagrada como una de las mujeres más bellas, su vida privada no ha estado fuera de los ojos de la prensa.

Su relación con Matthew Broderick empezó en 1991, siete años antes de que la exitosa serie llevara a la fama a la actriz. En 1997 se casaron con la artista vestida de negro. Después de cinco años de matrimonio, en 2002, la pareja anunció la llegada del primero de sus tres hijos, James Broderick. Y en 2009 llegaron a la familia las gemelas Marion y Tabitha que fueron gestadas a través de un vientre de alquiler.

Sarah Jessica Parker y su familia. Fuente: Instagram @toofabnews

Desde entonces, Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker han cultivado una relación en donde han mostrado que existe el amor y el cariño, tanto en redes sociales como a través de los medios. Incluso se animan a desafiar los mitos de trabajar juntos y cuánto esto afecta a una pareja. En 2020, cuando se unieron en los escenarios de Broadway para la presentación de Plaza Suite.

Sin embargo, los hijos de Sarah Jessica Parker están bastante alejados del ambiente artístico y no tienen en sus planes seguir los pasos de sus padres. La actriz mantiene bajo resguardo la vida de sus hijos pero en diciembre del 2022 se mostró con todos ellos en el estreno del musical “Some like it hot” en Broadway.

La imagen familiar con sus cinco miembros sorprendió a los seguidores de la actriz, al notar cuánto han crecido los chicos. James, quien ya tiene 22 años se parece mucho físicamente a Sarah Jessica Parker y es el que más aparece en la cuenta de Instagram de su madre. Mientras que Tabitha y Marion lucieran vestidos de seda combinados con sacos vintage bordados con flores, dejando en claro que heredaron el estilo de su madre.