Sara Sosa, hija menor de José José, anuncia su segundo embarazo

A poco más de cuatro años de la muerte del "Príncipe de la canción", José José, su familia continúa creciendo, y es que, Sara Sosa, hija menor del cantante, reapareció en televisión para hablar sobre las polémicas que rodean a su familia y, además, anunciar que se convertirá en madre por segunda vez.

Hace unos días, la polémica joven y cantante acudió como invitada al programa de Univisión, Siéntese quien pueda, donde sorprendió al presumir su abultada pancita de 34 semanas de embarazo, por lo que está a menos de un mes de dar la bienvenida al pequeño.

Sosa, además, reveló que tendrá a un niño, y aunque todavía no ha elegido el nombre, tampoco descartó la posibilidad de que se llame como su famoso padre: "Ay, imagínate, el nombre de mi papi. Eso lo estamos pensando, no sabemos si vamos a usar dos nombres o solo uno, porque todos en la familia hemos usado uno", dijo.

Lo único que lamentó, es que el intérprete de "Almohada" no podrá conocer a su nieto; sin embargo, reconoció que con su primera hija, Belén, era un abuelo consentidor, amoroso y súper dedicado: "(Estaba) todo el día (con ella), desde que amanecía comían fruta, era alcahuete. Me daba risa porque la despertaba con ’Las mañanitas’ (aunque no fuera su cumpleaños)", contó.





Marysol Sosa, Sarita Sosa y José Joel en el pasado llevaron una buena relación y espera poder retomarla. Foto: Captura Instagram de Marysol Sosa





Sobre por qué decidió ocultar su embarazo, la joven de 29 años, destacó que tuvo varias complicaciones durante los primeros meses, ya que, hace poco más de un año tuvo un aborto. Sosa explicó que, por ese motivo, llevó este embarazo lo más privado posible por lo que solo las personas más cercanas a ellas sabían al respecto.

Convertirse en madre de dos pequeños, podría no ser el único cambio en la vida de Sara ya que, confesó, que le gustaría retomar la relación con sus hermanos mayores, Marysol y José Joel Sosa, y dejar atrás las polémicas que se desataron desde la muerte del cantante, septiembre del 2019; sin embargo, ese asunto prefiere dejarlo en manos de Dios.

"Dios quiera, no sé, que sea lo que Dios quiera al final, (porque) imagínate. como han pasado tantas cosas...". finalizó.









Sara Sosa es la tercer hija de José José, la única de su matrimonio con Sara Salazar, y con quien, se dice, pasó los últimos momentos de su vida.

