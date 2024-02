¿Santa Fe Klan en problemas legales?, el cantante deja entrever que podría ir a prisión

Santa Fe Klan ha dejado desconcertados a su más de 11 millones de seguidores, y todo por un mensaje que publicó en sus redes sociales en el que deja entrever que estaría atravesando por serios problemas legales.

La tarde de este pasado 14 de febrero, el rapero lejos de compartir románticas fotografías al lado de su novia, Stela Mueller, sorprendió con una historia en la que pedía al público estar al pendiente de su madre en caso de que terminara tras las rejas, aunque no dio más detalles al respecto: "Si me voy a prisión les encargo a mi madre”, escribió.

Lo que causó gran intriga fue que, minutos antes, también subió varios videos en los que se podía ver a varios hombres armados entrar hasta donde él se encontraba y, sin motivo aparente, comenzaron a inspeccionar el lugar.





Este es el mensaje con el que el rapero encendió las alarmas entre sus seguidores. Foto: Instagram





Aunque todos los clips fueron grabados con la cámara viendo hacia el piso, se pueden escuchar frases en inglés como: "“¡Vamos!”, “No estamos jugando” y "Está limpia (el área)", lo que delataría que el intérprete de "Tú y tú" podría encontrarse en alguna ciudad de Estados Unidos.

Desde entonces, Ángel Quezada, nombre real del artista, no ha vuelto a aparecer en ninguna plataforma, generando así gran preocupación entre sus fas: "¿Qué onda con sus historias?", "¿estás bien? ¿Te arrestaron en Estados Unidos?", "¿Todo bien Ángel?, no espantes", "Wey, despiértenme. Que esto no sea cierto", "¿no saben qué pasó? ¿por qué subiría ese video?", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.









¿Truco publicitario o problemas con la ley?

Las publicaciones de Santa Fe han desatado todo tipo de teorías, desde que fue arrestado por agentes del FBI, hasta que todo podría tratarse de un simple truco publicitario para dar a conocer un nuevo proyecto.

Y es que, recordemos que el músico ya había recurrido a este tipo de situaciones anteriormente.

En septiembre del 2022, el cantante causó gran polémica por un video en el que estaba siendo arrestado, mientras grababa un video para promocionar un concierto que ofrecería en la Arena CDMX.

En las imágenes aparecía caminando por las calles de la capital y fumando un "porro", lo que habría llamado la atención de unos policías que acudieron a revisarlo y posteriormente llevarlo detenido.

Sin embargo, el mismo aclaró que todo había sido fingido con la intención de que las entradas para su presentación se acabaran.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se tienen más detalles sobre lo sucedido y el rapero no ha hecho ningún tipo de aclaración.





Santa Fe Klan es detenido por policías y todo queda grabado en video





