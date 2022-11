Sandra Echeverría recuerda una extraña experiencia paranormal

La actriz Sandra Echeverría reveló un momento escalofriante que vivió luego de que su abuelo falleciera en el 2021.

De acuerdo con la famosa, la curiosa aparición de su familiar significó para ella el último adios, ya que cuando se enteró de la fuerte noticia se encontraba cumpliendo con sus tareas profesionales fuera de México. Aunque se pudiera tratar de una experiencia paranormal agradable, ella lo describió en un principio como un suceso bastante extraño.

Fue en el programa conducido por Pati Chapoy donde Echeverría recordó lo sucedido.

"Cuando estuve en Colombia, un día grabando “El clon”, tuve la muy desafortunada experiencia de perder a mi abuelito en México. Murió por una embolia cerebral que le dio y fue súper, súper duro”.

La actriz recordó que esa noche sus familiares velaron el cuerpo de su abuelo, sin embargo, ella no estuvo presente.

Posteriormente siguió contando que ese día se dispuso a descansar cuando de pronto sintió que dos manos se posaron en su espalda.

"Juro que cuando me fui a acostar sentí que dos manos me las habían puesto en la espalda. Sentí todo el calor de una persona que estaba a nada de mí. Y lo sentí a él y me entró un miedo, que le dije 'viejito te amo con toda mi vida, pero por favor hazte un poquito para allá porque yo sí me espanto", dijo.

La mujer de 37 años también dijo que le pidió a su abuelo no la espantara ya que estaba solita en ese momento: “Y juro que a partir de ese momento se quitó ese calor y ya no lo sentí, pero sé que se fue a despedir de mí".

Tras esto, Echeverría agregó que le quedó un buen recuerdo, sin embargo, no fue la única vez que sintió la presencia de su ser querido.

"También me sucedió que, horas antes de que me avisaran que se había muerto estaba justo por entrar al set a grabar, y abrí la ventana del hotel donde estaba grabando y entró una paloma al cuarto y se salió, y un par de horas después me avisaron que mi abuelito se murió, y sé que fue un mensaje de él", concluyó.

