Sam Smith divide opiniones con nuevo video, piden que no sea visto por menores de 18

Sam Smith volvió a la música con su cuarto álbum de estudio, cantándole al amor, a la felicidad y a la libertad de mostrarse tal cual es, sin embargo, la confianza que adquirido en sí mismo no ha caído en gracias de muchas y muchos que han denominado a su nueva propuesta como “vulgar” y “sugerente”, pues en su nuevo video hace alusión a la cultura queer y la libertad sexual, lo que lo ha puesto bajo el ojo del huracán.

El cambio de Sam Smith



Sam Smith se lanzó a la fama en 2014. Foto: AP, archivo

Desde que Sam Smith lanzó su primer álbum, a los 21 años, su visión de hacer música ha cambiado radicalmente, pues si bien en sus inicios le escribió al desamor y la pérdida, con el paso de los años descubrió que la música también puede ser vindicadora cuando hay un estado de plena felicidad de por medio, por lo que con “Gloria”, su más reciente producción, el cantante exaltó los valores de amarse y aceptarse a sí mismo.

Ahora, Sam Smith le escribe a la felicidad y al amor



En la actualidad, Sam tiene 30 años y está estrenando su nuevo álbum. Foto: Instagram

En septiembre, el músico británico estrenó “Unholy”, sabiendo que el tema podía ser o no aceptado por sus fans, que estaban acostumbradas y acostumbrados a reconocer a su artista en un perfil mucho más bajo y reservado -según contó Smith a “Q”-, sin embargo, también destacó que el paso de los años le hizo darse cuenta de que su personalidad y sus sentimientos, plasmados en sus canciones, no podían ser puestos en cuestión por nadie.

Lee también: El exclusivo título que el rey Carlos III otorgará a la princesa Charlotte y que llena de furia a los miembros de la realeza

"La gente no lo entendió, la gente no lo entendió... Fue este hermoso momento como artista en el que no estaba sujeto a debate. Y había algo dentro de mí que decía: 'Esto es increíble. A mí me encanta´”, recordó el compositor que se hiciera famosos por sencillos como “I´m not the only one” y “Stay with me”.

Sam Smith, un representante del pensamiento queer



En 2024, se cumplen 10 años desde que lanzó su primer disco. Foto: Instagram

En 2019, Sam se declaró una persona no binaria y a partir de ahí -relata- su mundo de posibilidades se amplió, pues aceptar quién era se convirtió en una terapia sanadora para él, una persona que había estado luchando años con el rechazo, no de las y los otros, sino de sí mismo.

"Perdí la fe por un minuto y la vida se sintió un poco desesperada y ahora tengo un poco más de fe en mi vida”, relató.

Por ello, cuando Smith volvió al estudio sabía que debía apegarse a un valor inherente a quien es, la radicalidad queer que, en esta etapa, le ha recordado que amarse a sí mismo es clave para disfrutar la vida, por lo que se emprendió por una experimentación creativa de la cual nació “Gloria”, su más reciente álbum.

Sam Smith causa polémica con nuevo material discográfico



Escena de "I´m not here to make friends". Fofot: Instagram

Y aunque, en principio, muchas y muchos seguidores se mostraron sorprendidos por su transición, al poco tiempo del lanzamiento de “Unholy”, el primer single de este disco, se convirtió en un éxito total, ganando más de 700 mil reproducciones en Spotify y 118 millones de visitas en YouTube, pero no conforme con el contenido altamente subversivo de esta composición, Sam lanzó otro tema mucho más provocativo, nos referimos a “I´m not here to make friends”.

Este tema, que se desenvuelve entre los sonidos característicos del nuevo pop y el rhythm and blues contemporáneo, dejo boquiabiertas a todas las personas que han visto el videclip, debido al alto contenido de connotación sexual de las imágenes, en las que se puede apreciar a Sam haciendo gala de su confianza en sí mismo, vistiendo diferentes atuendos con joyas, lentejuelas, pronunciados escotes y colores llamativos.

Lee también: Despiden a Lisa Loring, la primera Merlina

Sin embargo, esto ha desatado un debate en las redes sociales, pues hay usuarias y usuarios de pensamiento más conservador que reprueban que un video donde el cantante da palmadas en los glúteos a un grupo de bailarinas y en el que, por momentos, sólo cubre su pecho con un par de pezoneras no haya sido restringido por las política de seguridad de YouTube, pues cualquier persona menor de edad puede acceder a su contenido, lo que han lamentado, expresando que la libertad sexual no es un pretexto para alentar la hipersexualización.



El cantante ha sido muy críticado por cómo se muestra en redes. Foto: Instagram

Pero así como hay quienes lo critican, también hay otras personas que aplauden su lucha y representación queer, a través de radicalizar la música con una nueva propuesta que habla de inclusión, aceptación, libertad y diversión, por lo que en diferentes comentarios se cuestiona el hecho de que Smith esté siendo criticado, cuando cualquier artista heterosexual que recurre a imágenes explicitas que representen el amor convencional es visto con buenos ojos.

Mientras le dan el visto bueno o lo destrozan, Sam ha asegurado que la clave para sanar es no estar al pendiente de lo que las y los demás piensa en él, por lo que hace mucho dejó de leer los comentarios que recibe en sus redes sociales.

"Realmente he aprendido a no leer los comentarios ahora, lo cual es fabuloso. Estoy lanzando este álbum ahora y no estoy tan nervioso [como] antes porque sé que no voy a leer lo que piensan otras personas. Realmente se trata de cómo me siento. ¿Estoy feliz con eso? Y si lo estoy, entonces genial", aseguró.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc