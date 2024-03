Salud de Danna Paola preocupa a sus fans tras aparecer con mascarilla de oxígeno

Tras un exitoso inicio de año, gracias a su gira "Danna Live" y ser nombrada una de las artistas mexicanas más influyentes, ahora, Danna Paola enfrenta una delicada situación de salud que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

Hace unas horas, la cantante y actriz causó gran preocupación al publicar una fotografía en sus redes sociales, en la que aparece en cama y conectada a una mascarilla de oxígeno.

La joven también explicó que padece una delicada enfermedad pulmonar que la ha obligado a hacer una pausa en su carrera, para enfocar todas sus energías en salir adelante: "El universo me dijo: ¡para ya! Y me paró con freno de mano. (Tengo) influenza y bronquitis", escribió junto a la imagen.





Esta es la imagen que causó gran preocupación entre los fans de Danna Paola. Foto: Instagram





Aunque no dio detalles de cómo habría contraído la enfermedad, sí reveló que no han sido días nada fáciles, pues ha tenido malestares muy fuertes, sobre todo cuadros de tos que le provocan fuertes dolores de pecho: "Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música", agregó.









A pesar de la enfermedad, Danna también contó que este episodio le ha servido para revalorar lo que realmente es importante en la vida, como la salud; pues sin ella no hay nada que podamos hacer: "todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud; sin ella no hay nada, no somos NADA".

Por último, Danna destacó que, además del cariño de su novio, su familia y sus fans; la ilusión de los proyectos que vienen la han mantenido motivada para no dejarse caer: "dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente", finalizó.

Sobre sus próximas presentaciones, la intérprete de "Sodio" no hizo ningún tipo de comentario; sin embargo, su participación en el festival "Bésame mucho", el próximo 2 de marzo, podría cancelarse pues se desconoce el tiempo que necesite para su recuperación.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha confirmado nada.

Fans de Danna Paola le desean pronta recuperación

Como era de esperarse las reacciones por parte de sus más de 34 millones de seguidores no se hicieron esperar, e inundaron la publicación con cientos de mensajes en los que le expresaban su apoyo y cariño.

"Eres indestructible y lo sabes chiquita", "muchas bendiciones y pronta recuperación para romperla con la nueva música", "lo más importante eres tú, lo mejor está por venir y tus dreamers estamos pa' ti siempre", "llénate de energía positiva, pronto te recuperarás", "te amamos Dannita", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no solo sus fans animaron a la cantante, varias personalidades del espectáculo le dedicaron algunas palabras, deseando su pronta recuperación. como Consuelo Duval quien le escribió: "vas a estar bien muñeca mía".

