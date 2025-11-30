Salma Hayek llegó a Veracruz con toda la energía de “directora en modo acción”… y lo primero que encontró fue un aguacero épico que convirtió Chachalacas en escenario de Waterworld. Las lluvias de esta temporada suelen ser intensas, pero habitantes de la zona dicen que este año se han soltado con un entusiasmo especial.

La producción del Proyecto Salma, que apenas entra a su segunda semana de trabajo, tuvo que frenar planes y posponer los rodajes de la próxima semana. Entre lodo, cielos cerrados y la playa convertida en simulacro de tsunami pequeño, no hubo más remedio que detenerse. Nada grave, solo un recordatorio de que Veracruz no distingue entre Hollywood y el vecino que quiere tender la ropa: cuando toca tormenta, toca tormenta.

El documental de Valentín Elizalde podría caducar

En los festivales donde se ha presentado “El sobreviviente Elizalde”, la gente sale emocionada, pero ahora el proyecto enfrenta un dilema que divide opiniones. La familia del cantante y parte del equipo quieren guardarlo hasta noviembre de 2026 para estrenarlo justo en el vigésimo aniversario luctuoso del “Gallo de Oro”.

Sobre el papel, la idea es fuerte y simbólica. En la práctica, hay quienes temen que guardarlo dos años desde su primera exhibición lo convierta en un material viejo justo cuando debería sentirse vigente. No es poca espera: el doble de lo que tarda una película mexicana promedio en llegar al público.

El cantante perdió la vida en noviembre del 2006. FOTO: Archivo EL UNIVERSAL





Hasta Australia cancela a Nodal: Hannah Bahng lo cambia por Selena

La polémica sentimental de Christian Nodal está empezando a provocar efectos internacionales. Durante su concierto en la Ciudad de México, la australiana Hannah Bahng tenía contemplado cantar un cover de “Adiós amor”, pero se arrepintió, según contó, después de enterarse del “chisme” del mexicano y sus exparejas.

Para elegir una nueva canción con sello mexicano, recurrió al método más confiable: preguntarle a sus amigos “mexas” a quién sí quería todo el mundo. El consenso fue contundente: Selena. Así que la balada dolida del sonorense salió del repertorio, y el público terminó coreando “Como la flor” en un ambiente más sororo.

Hasta Australia llegó la polémica de Christian Nodal. Foto: @nodal (Instagram)

