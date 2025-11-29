En su nueva película, “Venganza”, con la que Omar Chaparro quiere sorprender a sus fans al realizar un trabajo tipo Rambo pero a la mexicana, se utilizó al mismo equipo que hizo las escenas de acción de “John Wick” (Keanu Reeves), lo que tiene muy emocionado al actor porque repartirá patadas por donde quiera.

Para el conductor de “¿Quién es la máscara?”, el filme de Amazon Studios, permitirá que el público lo vea desde otra perspectiva.

El rojo que le ha dado triunfos hasta Wendy Guevara

Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos México". Fotos: Televisa

Muchas cosas han pasado en torno al certamen Miss Universo, temas como corrupción, fraude, renuncias, entre otros, han sido salido a la luz desde que hace una semana la mexicana Fátima Bosch se coronó como la reina absoluta, pero como a los mexicanos les encanta ver la parte divertida hasta en las más grandes tragedias, esta no podía ser la excepción.

Se ha hablado mucho de la gran suerte que le ha traído el color rojo a las reinas de belleza mexicanas: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y la misma Fátima Bosch (2025) usaron vestidos de ese color cuando ganaron el certamen, pero hay otra reina que la gente ha traído a este cuadro y que también usó ese mismo color cuando triunfó en un reality: Wendy Guevara; esta coincidencia provocó comentarios como que el rojo le iba bien a los mexicanos, que era el correcto para ganar, añadiendo la popular frase “y soporten”.

La morgue que sólo existe en la película de Olallo Rubio

A la hora de hacer cine hay que ponerse creativo y eso lo sabe Olallo Rubio, director del filme “Tormento”, quien necesitaba una morgue y resulta que en las que están en la ciudad no son como lo imaginaba, por lo que tuvo que crear una a las necesidades de la historia protagonizada por Natalia Solían.

“Las morgues en México son unas bodegas con cajas de plástico donde guardan órganos, no son nada fotogénicas y mucho menos cinematográficas, no es lo que esperarías de una morgue. Y las morgues gringas son esta cosa súper aséptica que tampoco existe en México”, explica “Olallo.

“Tuvimos que inventar este espacio, de hecho filmamos en una cocina del ex hospital de convalecientes del Centro Médico Siglo XXI, pero porque nos gustaba el espacio arquitectónico y porque ya se ha utilizado como foro, pero no estábamos buscando necesariamente un hospital”.

