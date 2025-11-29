Más Información

Mis pasiones: el cielo y las estrellas

Mis pasiones: el cielo y las estrellas

Leonardo Padura aborda la pobreza de jubilados cubanos en su nuevo libro "Morir en la arena"; “mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba"

Leonardo Padura aborda la pobreza de jubilados cubanos en su nuevo libro "Morir en la arena"; “mis novelas obligan de alguna forma a hablar de la situación de Cuba"

Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Benjamín Barajas Sánchez comparte su pasión por la lectura y escritura

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Secretaría de Ciencia frena a Romero Tellaeche de su demanda contra Catherine Andrews

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Millonaria restauración para el Centro Kalan es “un rotundo fracaso”: experto

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

En su , con la que quiere sorprender a sus fans al realizar un trabajo tipo Rambo pero a la mexicana, se utilizó al mismo equipo que hizo las escenas de acción de “John Wick” (Keanu Reeves), lo que tiene muy emocionado al actor porque repartirá patadas por donde quiera.

Para el conductor de “¿Quién es la máscara?”, el filme de Amazon Studios, permitirá que el público lo vea desde otra perspectiva.

Lee también:

El rojo que le ha dado triunfos hasta Wendy Guevara

Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos México". Fotos: Televisa
Wendy Guevara, ganadora de "La casa de los famosos México". Fotos: Televisa

Muchas cosas han pasado en torno al , temas como corrupción, fraude, renuncias, entre otros, han sido salido a la luz desde que hace una semana la mexicana Fátima Bosch se coronó como la reina absoluta, pero como a los mexicanos les encanta ver la parte divertida hasta en las más grandes tragedias, esta no podía ser la excepción.

Se ha hablado mucho de la gran suerte que le ha traído el color rojo a las reinas de belleza mexicanas: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y la misma Fátima Bosch (2025) usaron vestidos de ese color cuando ganaron el certamen, pero hay otra reina que la gente ha traído a este cuadro y que también usó ese mismo color cuando triunfó en un reality: ; esta coincidencia provocó comentarios como que el rojo le iba bien a los mexicanos, que era el correcto para ganar, añadiendo la popular frase “y soporten”.

Lee también:

La morgue que sólo existe en la película de Olallo Rubio

A la hora de hacer cine hay que ponerse creativo y eso lo sabe , director del , quien necesitaba una morgue y resulta que en las que están en la ciudad no son como lo imaginaba, por lo que tuvo que crear una a las necesidades de la historia protagonizada por Natalia Solían.

“Las morgues en México son unas bodegas con cajas de plástico donde guardan órganos, no son nada fotogénicas y mucho menos cinematográficas, no es lo que esperarías de una morgue. Y las morgues gringas son esta cosa súper aséptica que tampoco existe en México”, explica “Olallo.

“Tuvimos que inventar este espacio, de hecho filmamos en una cocina del ex hospital de convalecientes del Centro Médico Siglo XXI, pero porque nos gustaba el espacio arquitectónico y porque ya se ha utilizado como foro, pero no estábamos buscando necesariamente un hospital”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Esto piensa Orlando Bloom del romance de Katy Perry y Justin Trudeau. Foto: (Photo by ANDREJ IVANOV and SUZANNE CORDEIRO / AFP) / Michael Tran / AFP / AFP

“Le cuesta verla con un líder mundial”: Así reaccionó Orlando Bloom al romance de Katy Perry y Justin Trudeau

¿Se arrepiente del divorcio? Revelan que Jennifer Lopez espera que Ben Affleck le dé otra oportunidad. Foto: AP Michael Tran

¿Se arrepiente del divorcio? Revelan que Jennifer Lopez espera que Ben Affleck le dé otra oportunidad

Óscar Jiménez y Mariana Echeverría viven momento incómodo en Canadá: multa y discusión.Foto: Captura de pantalla / X

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez son detenidos en Canadá, ¿por qué? Esto se sabe

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral. Foto: Instagram

Ley Cazzu genera debate: el caso de la cantante con Nodal impulsa una propuesta que ya es viral

Salma Hayek. Foto: EFE

Salma Hayek conquista con espectacular vestido rojo de terciopelo a los 59 años

[Publicidad]