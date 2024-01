Sacan del baúl a “We are the world” The greatest night in pop revela detalles sobre la reunión secreta entre artistas como Michael Jackson, Tina Turner, Bob Dylan y Stevie Wonder durante la grabación del tema de USA for Africa

La grabación se llevó a cabo en los Estudios A&M de Los Ángeles, justo después de la entrega de los American Music Awards, el 28 de enero de 1985. Foto: Netflix