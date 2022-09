A Sabine Moussier le gustaría ser trans

Una monja o una viejita son personajes que le falta hacer a Sabine Moussier, quien aceptó que ha sido encasillada con puros roles antagónicos, pero otro más que no ha hecho es uno transexual, el cual le fascinaría.

“Un personaje trans estaría increíble, divertidísimo, me encantaría. Ya hice una vez a un hombre, también comedia”.

En entrevista, la actriz expresó que no tiene ningún tabú o mito acerca del tema de las personas transexuales, travestis o relacionadas con la diversidad sexual.

“Tengo gente (así) muy cercana a mí, son las personas más queridas, los apoyo y estoy para ellos porque son buenos. Las personas no deben ser catalogadas como hombres, mujeres, trans o con una preferencia sexual distinta, sino por el tipo de seres humanos que son por dentro”.

Moussier recordó que en dos ocasiones interpretó roles con toques gay, de manera ligera, una vez fue en el melodrama Piel de otoño, en donde al final de la trama se descubrió que su personaje se sentía atraída por una mujer. El otro fue en Sueño de amor, cuyo papel coqueteaba con el de la actriz Laura Vignatti.

A la actriz, quien participa en Corazón guerrero, le encantaría encabezar una telenovela siendo protagonista, con una personalidad no antagónica.

“En la televisión casi siempre se me encasilla como la amante, la asesina, la loca, y mi meta es poder hacer todo tipo de personajes, ojalá que con la actuación se pueda demostrar que se me puede dar hacer cualquier personaje porque soy actriz, aunque me divierte muchísimo hacer villanas”, comentó.

Respecto a su personaje en Corazón guerrero, que terminará este viernes 9 de septiembre, dijo que la diferencia es que es una antagónica más aterrizada, con los defectos de cualquier ser humano.