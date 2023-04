Roy Rosselló, exMenudo, revela que el padre de los hermanos Menéndez también abusó de él

Esta no es la primera vez que Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, habla del abuso sexual del que fue víctima cuando era tan sólo un niño, pero tal parece que ahora ha revelado el nombre de otro personaje que abusó de él, pues únicamente había hablado públicamente de los actos que Edgardo Díaz cometió en su contra, pero en la actualidad ha revelado que José Menéndez, un afamado ejecutivo musical lo violó y quien fuera asesinado a quemarropa por sus dos hijos.

"Menendez + Menudo: Boys Betrayed" es el nuevo documental de la plataforma de streaming Peacock, en el cual se revisita el caso de los hermanos Menéndez: Lyle y Erik, los cuales asesinaron a su madre y a su padre; Kitty y José Menéndez, en 1989, supuestamente, porque querían enriquecerse con la fortuna que pertenecía a sus progenitores, que luego de enfrentarse a dos juicios en 1993 y 1995, fueron condenados a cadena perpetua.

Erik y Lyle Menéndez perpetuaron los asesinatos de su madre y padre, Kitty y José Menéndez, en 1989. Foto: Departamento de centros penales de California

Sin embargo, la defensa de los hermanos Menéndez argumentó que el crimen había sido perpetuado debido a que Lyle y Erik, de 21 y 18 años, respectivamente. habían sido presuntas víctimas de abuso sexual de su propio padre, quien presumiblemente los habría amenazado de muerte en caso de hablar públicamente de sus abusos, pero el fiscal de Los Ángeles -donde se llevaron a cabo las audiencias- estableció que no se presentaron las pruebas necesarias para respaldar dicho argumento.

Lee también: No creerás cómo luce el exterior de la casa que comparten Cazzu y Nodal en Argentina

Sin embargo, un nuevo testimonio de Roy Rosselló -sugiere este documental- podría dar un giro a este caso, pues el exMenudo ha confesado que José Menéndez también habría abusado sexualmente de él; así es como se muestra en un trailer de esta producción de Peacock, en la que el cantante puertorriqueño hace un recuento de los eventos que vivió a lado del multimillonario, del cual se dice que tenía "una obsesión" con la banda Menudo.

"Es tiempo de que el mundo sepa la verdad", se escucha decir a Roy, que en la actualidad tiene 51 años, durante uno de los adelantos de ese documental.

El exMenudo y ahora pastor cristiano también indica: "Yo sé lo que él me hizo dentro de su casa".

En un climax de suspenso, por la ambientación sonora de la producción, una mujer que no queda muy claro si se trata de una periodista o de una agente de la policía, asegura que el testimonio de Rosselló pudo ser clave a la hora de sentenciar a los hermanos Menéndez que, desde 2018, se encuentran privados de su libertad en la mis cárcel (en Mule Creek), pues en 1996 fueron separados para evitar que planearan un escape en conjunto.

Lee también: Alejandro Fernández levanta críticas y preocupación de sus fans tras presentarse en la Feria de Texcoco: "Qué pena verlo así", dicen

"Este es el testimonio que Erik y Lyle necesitaban cuando fueron sentenciado de por vida", comenta la mujer y cuestiona a Roy: "¿Estás listo para contar todos los detalles porque son shockeantes", a lo que él contesta simple y llanamente con un "Sí".

"Él es la llave para tomar acciones, incluso después de todas estas décadas", reitera.

Y aunque por lo poco que se revela en este adelanto, no se precisa la forma en que Menéndez y Roselló pudieron conocerse, el portal "TMZ" indicó que el multimillonario se dedicó a la industria musical durante la década de los ochenta, situación que los habría llevado a coincidir, pues cabe recordar que Roy fue integrante de la boyband de 1983 a 1986.

Esta no es la primera vez que Roselló hablaría de los abusos que sufrió en su juventud, pues en 2020 habló abiertamente de su experiencia a lado de Edgardo Díaz, el creador y productor de Menudo; cuando era joven, Roy visitó las oficinas de la banda que quedaban a tan sólo un par de cuadras de su escuela; cuando las jóvenes fanáticas del grupo lo vieron afuera de las instalaciones para pedirle autógrafos, pese a que no era parte de la agrupación, pues sólo sospechaban que se convertiría en parte de la banda.

Lee también: Imelda Garza confirma que seguirá viviendo con Maribel Guardia, su suegra

"Las fans empezaron a llegar a donde mí, pensando que iba a ser otro Menudo, Edgardo parece que vio toda esa reacción y envió a la secretaria para que me enviara una solicitud para yo hacer una audición", recordó en "Ventaneando" en 2020.

Fue así que Roy comenzó a frecuentar la casa de doña Panchita, la mamá de Edgardo, donde le daba regalos y le decía que lo convertiría en un joven muy famoso, misma casa en la que confesó que Díaz abusó de él en más de una ocasión, desde meses antes de que el cantante se integrara a Menudo.

"El me vio y se enamoró de mí, me obligaba a quedarme en el cuarto con él, fue a mi casa con la maleta con el contrato, yo me acuerdo que yo me escondí en el closet, desesperado comencé a llorar, comencé a llorar, yo sabía lo que me esperaba", detalló.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc