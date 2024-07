Rossana Nájera ahorrará su millón

Es de sabios aprender de los errores para no volverlos a cometer. Rossana Nájera confesó el año pasado había perdido casi todo su dinero ahorrado por años, por lo que ahora que recién ganó la cuarta temporada de MasterChef Celebrity y con ello obtuvo un millón de pesos, se le presentó la oportunidad de redimirse financieramente y no volver a “meter la pata”.

“Un ahorradito no estaría mal porque creo que en esta vida y más en esta profesión hay que ahorrar porque no sabemos qué pase después; hay temporadas de mucho trabajo y hay épocas en donde no, así que voy a ahorrar, pero no todo porque también tengo que disfrutar porque después de todo este estrés y que me costó mucho trabajo, merezco un premio”.

Además de esto, compartió en entrevista que una parte será destinada para ahorrar, que también es parte de sus pasiones, pero lo hará hasta que concluya su compromiso actual, que es la grabación de la telenovela Cautiva por amor en Cuernavaca, que tiene previsto estrenarse en 2025 por Azteca.

“Recuerdo cuando estaba cocinando en el foro, salí y me dijeron ‘¿qué crees? Van a volver a hacer novelas en Azteca y no lo podía yo creer porque para mí esta empresa es como mi casa, ahí crecí, empecé a hacer melodramas, aprendí a actuar y me dieron la oportunidad de mis primeros protagónicos”.

Najera, quien estudió actuación en el Centro de Formación Actoral de TV Azteca, en esta nueva teleserie compartirá créditos con Litzy, con quien compitió en el programa gastronómico, aunque esta última fue eliminada antes de la final.

Muy estrictos con los spoilers

La producción fue demasiado estricta en el tema de los spoilers, afirmó Nájera.

“Fuimos muy cuidadosos, no podíamos entrar con teléfono al foro, nos pedían la mayor discreción posible, no podíamos invitar a nadie, fueron muy cuidadosos”.

Evidentemente aprendió a cocinar, pero además Rossana comentó que en este show obtuvo más fortaleza y crecimiento personal; pudo controlar el estrés con respiraciones profundas y tarareando canciones.

“Me hice mucho más fuerte, es uno de los proyectos en donde más estrés he tenido que manejar, así como mis emociones de una forma muy diferente que como actriz porque aquí son sensaciones reales, te pueden decir que no les gustó nada y se genera frustración”.