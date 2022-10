Rosalía: estas son las 6 F que la cantante ha conquistado en su corta carrera

Rosalía comenzó a cantar cuando cumplió los 7 años. Su padre le suplicó que entonara una canción durante una comida familiar. “Al abrir los ojos, estaban todos llorando. No entendí qué había pasado, pero supe que podía hacer algo con la música”, reveló la catalana sobre cómo descubrió que quería ser cantante.

Sus inicios fueron complejos y Rosalía hacía todo lo que estaba a su alcance para que alguien notara el talento que tenía. Pero hay algo que siempre tuvo: las 6 F que todo artista debería tener. A lo largo de su corta pero exitosa carrera la cantante ha conseguido fans, fama y fortuna, pero lo ha logrado gracias a su familia, fuerza de voluntad y Fe.

Fans

A medida que Rosalía ha ido creciendo también lo ha hecho su fandom. La catalana congrega fanáticos que la siguen desde varios países del mundo. Es que en la actualidad es una verdadera artista de talla internacional. Prueba de ello ha sido su Motomami Tour que tuvo parada en distintos continentes.



Fama

Solo en su cuenta de Instagram Rosalía congrega más de 22 millones de seguidores. La fama no es ajena a la novia de Rauw Alejandro que se codea con grandes estrellas. No hay famoso que no haya querido perderse un concierto de la cantante española.



Fortuna

Según la Revista Forbes, Rosalía tiene una fortuna que supera los 3 millones de euros. Pero la música no es lo único que le deja regalías. Ella también tiene una empresa que se dedica a la búsqueda de talentos que maneja su madre.



Familia

Para Rosalía su familia es lo más importante. Prueba de ello es el tema que incluyó en Motomami inspirado en su abuela, de quien heredó todas sus raíces flamencas. La mujer fue quien la alentó desde que era pequeña a ir tras la búsqueda de sus sueños.



.@Rosalia hoy en Nueva York comprando junto a su madre. pic.twitter.com/Jk7nzteC1v — Rosalía Sources (@RosaliaSources) September 21, 2022

Fuerza de voluntad

Como toda artista, los inicios de Rosalía no fueron sencillos. En 2008, con 15 años, probó suerte en el talent musical “Tú sí que vales”. Sin embargo, no convenció al jurado. "Cantaba en tablaos, en bodas. A veces me pagaban 80 euros, a veces me invitaban a cena", llegó a confesar. Sin embargo, nada la detuvo.



Rosalía ya cantó Malamente en “Tu si que vales” cuando tenía 15 años. pic.twitter.com/x5mBz4VlqZ — (@Albert_Edero) November 9, 2018

La Fe

La Fe la llevó a creer en ella misma. Rosalía nunca se dio por vencida. El verdadero punto de partida de su carrera llegó en 2016. Fue cuando cantó en colaboración con C. Tangana el tema “Antes de morirme”.