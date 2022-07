Rosalía compartió con sus fans cómo se prepara para el Motomami Tour: VIDEOS

Ya comenzó el Motomami Tour, la gira de la cantante Rosalía que cruzará 15 países de Estados Unidos, Latinoamerica y Europa durante este año. Los conciertos dieron el arranque en Almería, una ciudad española en la que se agotaron las entradas. Pese a que se pudiera creer que es un show en el que los productores y la española quieren manter todo oculto para dar una gran sorpresa a los fans, se revelaron diversos videos en los que se observa la preparación que la artista para el evento.

La intérprete de "Con altura" también llegará a México por lo que los fanáticos del país no sólo veran el show a través de videos cortos en las redes sociales.

La cuenta de Twitter Motomami Tour recién publicó un video del escenario que se estrenó esta tarde, que incluye "un innovador sistema de luces y sonido" con un valor de 500 mil euros.

También se han difundido los ensayos de la artista en donde interpreta canciones como "CUUUUuuuuuute' mientras porta un traje amarillo y los bailarines se mueven alrededor de ella.



.@Rosalia interpretendo 'CUUUUuuuuuute' en la presentación exclusiva del tour a fans. pic.twitter.com/S4ccPKsA9R — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 5, 2022



No sólo se pueden ver detalles de sus lanzamientos previos sino también de nuevos ritmos que estrenará en los shows.



Más de la canción nueva de Rosalía al ritmo del mambo para el #MOTOMAMITOUR pic.twitter.com/II0ixZCzDu — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMIT0UR) July 5, 2022

La artista también, compartió imagenes al término de los ensayos donde se le observa exhausta.

.@Rosalia el los últimos ensayos para la presentación del show este miércoles en Almería. pic.twitter.com/jF4XYfLpGp — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 4, 2022

Seguramente Rosalía tuvo horarios apretados durante los entrenamientos, sin embargo, nunca perdió contacto con los fans pues hasta les preguntó qué canciones querían escuchar en el tour.



El tour empieza la semana q viene y no se si me da tiempo a cambiar el setlist pero try me q temas quieres oir en el show?pic.twitter.com/pikztrM15p — R O S A L Í A (@rosalia) June 30, 2022

La intérprete de "Motomami" se sometió a duros entrenamientos junto a sus bailarines.



.@Rosalia muestra su rutina de ensayo para el tour junto a sus bailarines. pic.twitter.com/OSdfngvqK5 — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 13, 2022

Recientemente expresó que se sentía cansada por la preparación del evento, "los ensayos están yendo increíble aunque estoy muerta y me duele todo. Valdrá la pena porque no me puede gustar más el show".

.@Rosalia sobre el tour: "Empieza en una semana y los ensayos están yendo increíble aunque estoy muerta y me duele todo. Valdrá la pena porque no me puede gustar más el show". pic.twitter.com/6Ro3an4yRQ — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) June 29, 2022

Asimismo durante el concierto que se llevó a cabo hoy, ya se han posteado videos de la actriz en su entrada al show en donde se le ve un traje azul y un casco con luces que recuerdan a la canción "Motomami".



Canciones como "Bizcochito", "Dolerme" y "Dinero y Libertad" también fueron interpretadas por Rosalía.



.@Rosalia interpretando 'BIZCOCHITO' en el primer show en Almería. pic.twitter.com/gijtHJk03H — MOTOMAMI TOUR (@MOTOMAMlTOUR) July 6, 2022