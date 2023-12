Rosa Pelayo falleció fuerte hasta el final

La conductora, y actriz mexicana Rosa Pelayo, falleció este sábado 16 de diciembre luego de ser ingresada al hospital Álvaro Obregón de urgencia por complicaciones con un tratamiento contra el cáncer de colon, que se le diagnosticó a mediados de este mismo año.

La hora de su deceso fue confirmado a las 5:20 por Jorge Zamatiz: "Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres" compartió.

Minutos después distintos artistas comenzaron a enviar su pésame a la familia y recordar momentos especiales con la conductora que también fuera reconocida por trabajar en "Cachún cachún ra ra!!", "La fea más bella”, entre otros proyectos.

“Con tristeza me entero de la partida de Rosita Pelayo. Luchó como una guerrera hasta el final de su camino. Q.E.P.D. Mis condolencias para sus seres queridos”, compartió a través de X, Eduardo España.

“Mi Pelayito, siento una gran tristeza al despedirte, Te agradezco todo lo bonito que compartiste conmigo, fuiste una gran amiga una gran actriz y una guerrera admirable…” dijo Silvia Pasquel a través de sus redes sociales.

La hora exacta del deceso de Rosa fue a las 5:05 PM de este sábado 16 de diciembre, y de acuerdo con familiares y amistades que estuvieron con Rosa durante su muerte, “murió tranquila”. Alejandro Befer, y Jorge Zamatiz, fueron quienes se mantuvieron con Rosa María, hasta la hora de su muerte.

Otra de las complicaciones a la que Rosita se enfrentaba era a la artritis reumatoide degenerativa, lo cual también complicó su situación con el cáncer de colon, pero Rosita mantuvo la emotividad, el buen humor, y la esperanza hasta sus últimos días, pese a todas las complicaciones.

En una conversación para este diario así expresó su presente: "Ya quiero que pase porque además no me dejan comer nada, es espantoso, es lo único que sufro, ah, y no tomar café. Dentro de todo, la oncóloga me felicitó; me dijo que mi organismo estaba casi como el de una quinceañera, y eso me pareció muy lindo, porque hasta el momento no me ha afectado la quimioterapia y mis análisis salieron de 10”.

Se mantenía bromista, y continuaba con la lucha, y así lo hizo hasta el final, según reportó su amigo cercano Rafael Perrín, director de televisión, que aseguró que Rosa continuó luchando hasta el final pese a su estado grave de salud.

Posterior a su deceso llegaron amistades de Rosa al hospital donde perdió la vida, y dedicaron palabras a la famosa conductora.

“Estás desgracias la hacen más fuerte a una, no me gusta a mí hablar de ella ahora, porque ahora todo el mundo va decir que era una maravilla, pero yo te puedo decir que éramos amigas desde el 80, nos hermanos en circunstancias muy complicadas de nuestras vidas, lloramos, sufrimos, pero reímos mucho, lo que me quedo de Rosa, son sus carcajadas y sus tonteras”, contó Lupita Sandoval, Enmedio de los abrazos y el cariño de la gente que lloraba la despedida de Pelayo.

Antes de ella, Alejandra Beffer salió del hospital con una acompañante que le ayudaba a caminar, y dio detalles del fallecimiento de la actríz, aunque en un principio, no podía expresarse, por la impresión de la mala noticia.

“Estoy impactada dejaron primero entrar al sacerdote, pero después me permitieron ingresar, le tomé su mano, y todavía me la estrechó, le dije, aquí estoy mi amor, ya perdimos la batalla, abraza a dios”, detalló quién fuera gran amiga de la actriz.

Las posesiones materiales de la actriz, quedarán en manos de Hermana Gómez, amiga durante más de treinta años de Rosa Pelayo. Además una de las últimas resoluciones antes del fallecimiento de la también conductora, fue por parte de Alberto Estrella, quién pagó deudas económicas pendientes con Pelayo.

Fue voluntad de la actriz, que ese dinero se ocupe para saldar deudas pendientes propias de la artista.

