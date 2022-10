Romina Marcos no quiere que comparen su cuerpo con el de Niurka: "no soy mi mamá"

Romina Marcos es una de las favoritas en el concurso de "Las estrellas bailan en Hoy", donde hace mancuerna con Josh Gutiérrez; la lesión que tiene en el dedo del pie la mantendrá unos días en reposo, sin embargo, está dispuesta a echarle ganas para poder salir vencedora de este concurso donde jueces, como Andrea Legarreta, le han aconsejado bajar de peso para poder tener una mejor condición física en la pista.

La hija de Niurka aceptó el comentario de la conductora y hace unos días, cuando la prensa la cuestionó sobre la aceptación de su físico, Romina se dijo feliz de de haber superado la etapa en la que no quería subir de peso y sufría de dismorfia, trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas.

"Yo cuando bajé mucho de peso me traumé, fue un proceso donde aprendí bastante, sobre todo la alimentación, pero me traumé mucho con no volver a subir. Tantito veía una pancita y era de'no, no, no, ya estoy subiendo otra vez'", confesó.

Romina tenía una falsa idea de lo que paaría si bajaba de peso y se ponía "flaca".

"Yo quería bajar de peso, pensaba 'voy a estar flaca, ya me van a dar trabajo'; es lo que siempre de decían 'sólo baja cinco kilitos' y claro que no, fue una etapa súper complicada", admitió.





No quiere comparaciones con Niurka

Actualmente Romina reconoce que se siente en equilibrio con su cuerpo, no está tan delgada como antes ni tan subida de peso como alguna vez lo estuvo.

La actriz, que forma parte de la puesta en puesta en escena "The prom", reconoce la belleza de su madre pero le molesta que la comparen con ella físicamente, pues no sólo tiene parecido con su mamá, sino que sus rasgos físicos vienen de parientes como sus tías y su papá.

"Yo a mi mamá la veo como un ser humano más, la admiro muchísimo, pero yo creo que esas comparaciones vienen de afuera, afuera sí me lo dicen mucho. Para mi es 'no me compares, no soy mi mamá y no tengo que ser mi mamá y no tengo el cuerpo de mi mamá porque no soy mi mamá; no solamente soy mi mamá, teng las caderas de mis tías de Mérida, tengo los pies de mi papá, tengo los tobillos de mi abuela, tengo los brazos de mi mamá; soy todo eso, no solamente soy mi mamá", dijo tajante.

Romina está consciente de que en redes sociales los haters siempre van a tener algo que decir, pero eso le tiene sin cuidado y hasta se mofa en sus redes sobre lo que algunos dicen de ella.

