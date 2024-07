Romina Marcos explota contra Karol Sevilla por adjudicarse canción de su hermano Emilio Osorio

Mientras Emilio Osorio disfruta de su romance con Leslie Gallardo, el nombre de su exnovia, Karol Sevilla, sigue dando de qué hablar luego de que se estrenara el tema "Pa' Los Exes", interpretado por Emilio y su hermana Romina Marcos.

Karol habló hace unos días de lo "inolvidable" que era para su expareja Emilio tras estrenarse el tema musical, afirmó que no hablaría mal de él y que estaba consciente de los errores que cometió durante la relación, y afirmó que a diferencia de Belinda, a quien le dedican tatuajes, a ella le dedican canciones.

"A Belinda se la tatúan y a mi me dedican canciones", dijo Sevilla.

Dicha declaración no le gustó para nada a Romina, la hermana de Emilio esta vez no se quedó callada y habló lo que piensa de su excuñada, algo que en el pasado no hizo, pues respetaba la relación entre ella y su hermano, aunque no estuviera de acuerdo con algunas actitudes de la cantante.

Romina explota contra Karol Sevilla

Cuando Emilio Osorio estaba dentro de "La casa de los famosos", habló sobre el amor que sentía por su entonces novia Karol Sevilla, sin embargo, la cantante no mostró su apoyo a Emilio, algo que condenaron la familia del cantante y sus fans.

Tras salir del reality, Emilio y Karol pusieron punto final a la relación que tuvo altibajos; Osoriio comenzó entonces un noviazgo con la influencer Leslie Gallardo, relación que aplaude su hermana Romina, su madre Niurka y su papá Juan Osorio.

Ante los cuestionamientos sobre las declaraciones de Karol, Romina tomó la palabra y comenzó diciendo que su hermano no diría nada porque es un caballero, pero ella sí.

"Mi hermano no les va a decir nada porque mi hermano es un caballero y yo soy una dama, pero si la señorita se atreve a decir cosas yo también; hay una canción que se llama "Ka", esa canción Emilio se la escribió a ella, y la niña no hizo tantas declaraciones cuando salió esa canción, ni la subió, ni la apoyó, ni subió nada a sus historias, ni fue una novia.... ¡sabes?", expresó frente a su hermano.

Admitió que como familia no estuvieron de acuerdo con muchas actitudes que Karol tuvo como pareja de Emilio, por ello tachó de incongruentes las recientes declaraciones de Sevilla:

"Se me hace un poquito chistoso que ahora se esté adjudicando esta canción cuando ha pasado tanto tiempo, más de un año de que escribimos la canción, y en el momento que Emilio sí le dedicó una canción y estaba ahí para ella no hizo nada, entonces es un poco ilógico para mi que ahora si 'ay, me hacen canciones'", expresó Romina.

La hermana del llamado "Halcón" calificó como fuera de lugar que ahora que la relación con Emilio se terminó, ella hable de él y de las canciones que supuestamente le dedica.

Emilio Osorio y Leslie Gallardo presumen de su amor en redes sociales. Foto: Instagram

"Si te crees inolvidable, si crees que todas las canciones que va a ser Emilio a partir de ahora son para ti está perfecto; siento que hay una incongruencia en ella y en sus declaraciones, no demostró antes no te hagas ahorita la que te importa, no te hagas la víctima", expresó.

Emilio Osorio admitió que no tiene problemas con la opinión de su exnovia Karol Sevilla, y dejó claro algo: "lo que vivimos estuvo bien, viví lo que tenía que vivir y punto, fui feliz y punto"

Puntualizó que aunque el tema que estrenó con su hermana es para las exparejas, "no es para ella específicamente".

