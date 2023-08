Romina, hija de Niurka Marcos, rompe en llanto al revelar que padece herpes zóster: "esto para mí fue chocar con pared"

A través de sus redes sociales, Romina Marcos, hija de la polémica Niurka, reveló los problemas de salud a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos días, mismos que no solo le han causado un fuerte malestar físico, también emocional.

Mediante un emotivo video, la joven actriz y cantante confesó que fue diagnosticada con herpes zóster, una infección que causa una dolorosa erupción en la piel y que se desarrolla por la reactivación del virus de la varicela.

La participante de "MasterChef Celebrity" relató que al principio solo sintió un intenso dolor de cabeza, por lo que decidió ignorarlo, pero días más tarde comenzaron a aparecer manchas rojas en su cara y su ojo se inflamó a tal grado que le impedía ver, fue entonces cuando acudió al doctor, quien le reveló el padecimiento contra el que ahora lucha: "empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi que me salían manchas rojas. Fue ahí donde me empecé a preocupar y vaya sorpresa, tengo herpes zóster”, dijo.









Lee también Nicola Porcella desbanca a Taylor Swift en las tendencias de Twitter

Aunque, clínicamente, no hay una causa precisa del por qué, años después, el virus vuelve a hacerse presente en el organismo, Marcos explicó que, de acuerdo con sus doctores, está fue la forma en la que su cuerpo somatizó el estrés y ansiedad que vive desde hace mucho tiempo, por lo que se responsabilizó de esta situación y lamentó haberse permitido llegar hasta este punto.

"Al no trabajar un dolor psíquico, el cuerpo lo saca, lo deja salir, lo libera. Si tú no te estás haciendo cargo de tus emociones, tu cuerpo llega un momento en el que ya no las puede cargar”.

La intérprete de "Me dijeron que no" destacó la importancia de atender la salud mental, y aunque aseguró que ya se encuentra en tratamiento médico, también resaltó que comenzará a trabajar y defender su bienestar emocional.

"Es un proceso de mucha paciencia. Lo más fuerte de estar viviendo esto es que yo solita, al no trabajar en mí, al no trabajar en mi salud mental, llegué a este punto. ¿Por qué? Pues porque no me puse como prioridad, no me puse primero, no defendí lo que soy", finalizó.





En sus redes sociales, la actriz y cantante ha compartido cómo ha sido su proceso de sanación. Foto: Instagram





¿Qué es el herpes zóster y cómo se cura?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el herpes zóster es una infección viral que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo y provoca dolorosas erupciones.

También llamada "culebrilla", la causa de esta enfermedad es la reactivación del virus que provoca la varicela, ya que al contraerla, este virus permanece en el cuerpo de por vida.

Los principales síntomas son dolor, ardor, picazón, sarpullido o ampollas de color rojo. Es importante destacar que el herpes zóster no se contagia de personada a persona y no todas las personas que padecieron varicela llegan a desarrollarlo; sin embargo, el contacto con las ampollas sí puede provocar que alguien que no ha tenido varicela se contagie.

Tampoco pone en riesgo la vida. Sin embargo, sí puede ser muy doloroso.

Hasta el momento no existe una cura, pero las vacunas son un gran medio para prevenirla. El tratamiento para tratar el herpes zóster consiste principalmente en la administración de antivirales y analgésicos, aunque no siempre son necesarios ya que llega a desparecer después de poco más de siete días.

Lee también Hermana de Octavio Ocaña reacciona al nuevo romance de Nerea Godínez, su excuñada