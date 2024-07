Romance entre Gabriel Soto y Cecilia Galliano fue pura publicidad: "cayeron redonditos", dice el actor

Inocentes palomitas que se dejaron engañar, fue prácticamente lo que Gabriel Soto dijo a la prensa después de que, durante semanas, se alimentaran los rumores de que entre él y su compañera, Cecilia Galliano, existía algo más que una simple amistad.

Tal y como sucedió hace algunos años, desde hace varios días, Soto estaba siendo vinculado sentimentalmente con una de sus compañeras de trabajo; esta vez fue con la argentina Cecilia Galliano, protagonista de la obra"El precio de la fama", en la que él también participa.

Todo inició después de que se filtraran varias fotografías en las que se podía ver a ambos actores en actitud muy romántica a las afueras de un gimnasio y, posteriormente, Soto fuera captado entrando al departamento de Galliano. Aunque, al principio, todo mundo creyó que las imágenes eran reales, ahora el novio de Irina Baeva, reveló que, en realidad, fue pura publicidad.

Lee también Captan a Gabriel Soto y Cecilia Galliano juntos: crecen versiones de un romance

Este fin de semana y durante un encuentro con los medios de comunicación, Soto no sólo negó las versiones que indican que habría dejado a la actual Aventurera por sostener un romance con Cecilia; sino que reveló que dicha estrategia había sido ideada desde un principio:

"Cayeron redonditos en el precio de la fama. Es parte de la estrategia de la obra y finalmente vean, está el teatro casi lleno. Es parte de la publicidad que se ideó en abril, cuando comenzamos el montaje de la obra", dijo al programa "Venga la alegría".









Gabriel también fue cuestionado sobre su supuesta ruptura con la actriz rusa y las versiones que indican ya no viven juntos, pues ésta habría dejado la casa que compartían para instalarse en un hotel.

El actor no negó que estén separados, pero por motivos totalmente distintos, y es que, aseguró que si su prometida está durmiendo lejos de él, es meramente por motivos de trabajo: "se quedó ahí porque está cerca del teatro y tenía unas pruebas de vestuario", agregó.

¿Qué dice Cecilia Galliano?

Por su parte, la argentina también hizo frente a los rumores y aunque no dio detalles de la presunta estrategia de publicidad; si dejó claro que la química que hay en el escenario es producto de una amistad de muchos años atrás: "Nosotros somos amigos desde hace muchos años, tenemos desde campañas de modelaje, a lo mejor es porque nos llevamos muy bien".

Sobre si su compañero pasó o no la noche en su departamento, Galliano prefirió no hacer mucho caso, pero hizo énfasis en que lleva poco más de nueve años completamente soltera:

"A mí casa pueden venir muchos y han venido muchos, pero, imagínate, tengo nueve años soltera y no han visto a nadie, y no me han cachado con nadie; o sea, que no voy a ir a pasearme por ahí", finalizó.

Lee también Irina Baeva se apunta para ser mamá junto a Gabriel Soto