Roman Polanski, el polémico director cumple 90 años​

Hablar de Roman Polanski es hacer referencia a un genio del séptimo arte, alguien que supo equilibrar muy bien el thriller y el humor negro; pero también es hablar de una vida llena de altibajos, polémicas y problemas legales, que lo convierten en un personaje que lo mismo fascina que repele, y que a sus 90 años, los cuales cumplió el día de hoy, sigue siendo un pilar en el cine contemporáneo.

Desde muy temprana edad su destino estuvo marcado por la tragedia, hijo de padres judio polacos, Ryszard Polanski y Bula Katz, Roman pasó los primeros tres años de su vida en París, Francia, pero después la familia regresó a Cracovia, Polonia; un movimiento que los llevó a vivir la crueldad de la Segunda Guerra Mundial, ya que el futuro cineasta perdió a su madre en el campo de concentración de Auschwitz, y si bien su padre sobrevivió al de Mauthausen-Gusen, solo y sin sus progenitores, él tuvo que vivir como mendigo por algún tiempo y después en casas de acogida.

Siendo ya un joven se interesó por el cine y realizó sus estudios en la Escuela de Cine de Łódź. Tenía tan sólo 21 años cuando realizó varios cortometrajes, pero su gran oportunidad llegó con su ópera prima El cuchillo en el agua (1962), la cual lo llevó a recibir su primera nominación al Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera. A esta película le siguieron otras como Repulsión (1965), El baile de los vampiros (1967), su obra maestra El bebé de Rosemary (1968), Chinatown (1974), Tess (1979), Lunas de hiel (1992), La muerte y la doncella (1994), La novena puerta (1999), El pianista (2002) por la cual obtuvo tres Oscar por Mejor Actor para Adrien Brody, Mejor Guión Adaptado para Ronald Harwood y Mejor Director para Roman Polanski; Basada en hechos reales (2017), El oficial y el espía (2019), por mencionar algunas, que si bien no todas fueron un éxito en taquilla o entre la crítica, hoy por hoy son básicas para los cinéfilos.

Vida de altibajos

Pero como ya se había dicha, la vida de Roman Polanski ha sido de muchos altibajos y desgracias, comenzando por un hecho que lo marcó profundamente hasta el día de hoy, la muerte de su esposa Sharon Tate en 1969; en ese entonces ella se encontraba con ocho meses de embarazo y aún así fue atacada por miembros de La Familia, secta dirigida por Charles Manson, quienes entraron a su residencia de Cielo Drive en Los Ángeles, California, y la asesinaron junto a cuatro amigos que se encontraban con ella cenando.

El cineasta tenía varias semanas filmando El día del delfín, en Londres, Inglaterra, cuando se enteró de lo sucedido y regresó a los Estados Unidos, jamás terminó de rodar esta película.En 1977 fue acusado por primera vez de abuso sexual sobre una menor, se trataba de Samantha Gailey o Geimer, quien tenía en ese momento 13 años y el cineasta 43. La chica relató que Roman la llevó a la casa del actor Jack Nicholson con el pretexto de realizarle fotos para la revista Vogue, ahí la drogó y abusó de ella. Polanski pasó primero 90 días en prisión, se le otorgó un permiso de 90 días para que terminara un proyecto y regresó a la Prisión Estatal de Chino para ser evaluado psicológicamente, quedó libre 45 días después y decidió salir del país a mitad del proceso legal, viajando primero a Londres y después a París, para evitar ser extraditado; este fue el motivo por el que no asistió a recoger su Oscar por El pianista en 2002. Aunque en 2009 fue arrestado en el aeropuerto de Zúrich y puesto en arresto domiciliario, las autoridades de EU no pudieron comprobar que no había cumplido su condena y fue dejado en libertad y su caso cerrado.

Pero esta no fue la única vez que fue acusado de abuso a una menor, la actriz Charlotte Lewis dijo que la obligó a tener relaciones con él por un papel en la película Piratas (1986) y ella tenía 16 años; algo parecido salió a la luz en 2017 cuando una mujer identificada únicamente como "Robin", reveló que en 1973 a los 16 años, fue violada por cineasta; Renate Langer también se dijo víctima y que sucedió en 1972, cuando era una quinceañera, y en 2019 fue públicamente acusado de violación por Valentine Monnier; sin que hasta el momento se haya tenido alguna resolución en estos casos.Hoy al celebrar sus 90 años, Roman Polanski está por presentar su más reciente film The Palace, fuera de concurso en el Festival de Venecia, el cual inicia el 30 de agosto, donde además se enontrará con sus colegas Woody Allen y Luc Besson, lo que ha causado polémica porque los tres han enfrentado acusaciones por abuso sexual.